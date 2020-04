A ventilator is pictured during an instruction of doctors at the Universitaetsklinikum Eppendorf in Hamburg, on March 25, 2020. - Currently ten Covid-19/ Corona patients are treated in the hospital. (Photo by Axel Heimken / POOL / AFP)

LE SÉNÉGAL VA CRÉER SON PROTOTYPE DE RESPIRATEUR ARTIFICIEL L’appareil qui permet d’assister les patients en détresse respiratoire est en phase d’être réalisé. L’équipe d’ingénieurs est à pied d’œuvre pour finaliser ce 4e prototype qui va intégrer toutes les remarques des médecins qui devront travailler avec la machine. « On ne peut pas sauter ces remarques pour aller à la commercialisation de l’appareil. Nous sommes tenus de respecter toutes les étapes qu’ils nous ont recommandés », a révélé le directeur de l’école polytechnique de Thiès, Alassane Diène. Le 4e prototype qui doit intégrer les recommandations des médecins spécialistes est en phase terminale. Partager Facebook

