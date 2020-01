Le Sénégal est désormais un pays pré-émergent

Le Sénégal passe de pays potentiellement émergent à pays pré-émergent. C’est ce qui ressort du rapport du deuxième classement mondial des pays concernant l’émergence économique.

Le Bureau de Prospective économique, en relation avec le Groupe de recherche « Institut de l’Emergence », coordonné par Moubarack Lô et Amaye Sy, a publié le deuxième classement mondial des pays concernant l’émergence économique. Selon le rapport dont nous détenons copie, le Sénégal rejoint le rang des pays pré-émergents.

Ce classement, basé sur l’Indice synthétique d’Emergence économique (ISEME) (dit « Indice Moubarack LO de l’émergence »), se fonde sur quatre dimensions : la richesse inclusive, le dynamisme économique, la transformation structurelle et la bonne insertion dans l’économie mondiale. Il concerne 104 pays en voie de développement.

Le classement mondial 2018 est dominé par l’Irlande, la Malaisie, la Pologne, la République Tchèque et la Chine. Ils sont des pays pré-développés.

Les plus performants des pays africains, en 2018, sont, dans l’ordre : le Maroc, l’Egypte, Maurice, la Tunisie et l’Afrique du Sud. Ils se classent parmi les pays émergents.

En 2018, le Sénégal réalise une performance moyennement satisfaisante concernant l’indice synthétique d’émergence économique (ISEME), avec un score de 0,46 sur 1. Il se classe au 61ème rang mondial sur le total de 104 pays de l’échantillon étudié, et au 10e rang africain sur 46 pays.

Ainsi, en 2018, le Sénégal se retrouve pour la première fois dans la catégorie des pays « pré-émergents ». Entre 2005 et 2017, il figurait parmi les pays dits potentiellement émergents.

En poursuivant la même tendance enregistrée entre 2015 et 2018, le Sénégal rejoindrait le rang des pays émergents en 2025 (avec un ISEME supérieur à 0,55) et serait compté parmi les pays émergés en 2035 (avec un ISEME supérieur à 0,65).

Les meilleurs scores du Sénégal sont enregistrés en 2018 dans la dimension « dynamisme économique» (tirée notamment par une forte amélioration de la croissance du PIB et un effort d’investissement relativement élevé dans la période récente) et dans la dimension « transformation structurelle » portée par la taille relativement importante de l’industrie dans le PIB, comparée aux autres pays africains et en développement.

Le Sénégal rejoindrait le rang des pays émergents en 2025

En définitive, le Sénégal devra, pour les prochaines années, s’évertuer à améliorer fortement sa compétitivité structurelle, afin d’attirer des investissements dans les industries manufacturières et les services de moyenne à haute technologie. Il pourra ainsi atteindre, sur la décennie 2020-2030, des taux de croissance du PIB proches durablement de 10%, permettant de doubler le revenu intérieur par tête en dix ans.

Il lui faut enfin accélérer le développement de la productivité toujours faible dans le secteur agricole et rural (en effectuant un ciblage méthodique et efficace des investissements publics vers ce secteur) ainsi que des créations d’emplois décents dans le secteur formel, de manière à renforcer le caractère inclusif de la croissance économique accélérée.

Le tableau ci-après résume les performances du Sénégal pour l’indice ISEME, au niveau global et par dimension. L’échantillon étudié comprend 104 pays au niveau mondial dont 46 pays africains.