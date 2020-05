Le Sénégal met fin à sa convention fiscale avec l’Ile Maurice

Ça y est, la convention de non double imposition entre le Sénégal et l’Île Maurice signée en 2002 n’existe plus. Selon le très sérieux Consortium international des journalistes d’investigation (Icij), Dakar a unilatéralement décidé en début d’année de mettre fin à son Traité de double non-imposition (Dta). L’importante décision, prise sans fanfare, vient d’être portée à l’attention des autorités fiscales de la région. Il faut dire que Dakar a enchainé les menaces à propos de cette convention. Le Sénégal avait précédemment menacé d’annuler le traité si certaines conditions n’étaient pas remplies, alléguant que l’accord, signé en 2004, lui avait coûté pas moins de 257 millions de dollars (environ 150 milliards F Cfa) de recettes fiscales perdues sur 17 ans. «Le problème avec cette convention fiscale est qu’elle était déséquilibrée», a déclaré Maguèye Boye, un fonctionnaire fiscal sénégalais au Consortium international des journalistes d’investigation. Côté mauricien, l’autorité fiscale et la commission des services financiers de Maurice n’ont pas répondu aux questions de l’Icij.

En juillet 2019, l’Icij et des journalistes de 18 pays ont publié Mauritius Leaks, qui montrait comment des sociétés multinationales, souvent aidées par de grandes sociétés comptables et de conseil comme Kpmg, utilisaient Maurice pour éviter de payer des impôts dans certains des pays les plus pauvres du monde. Dans l’enquête sur les fuites en Afrique de l’Ouest en 2018, l’Icij a révélé qu’un géant canadien de l’ingénierie avait évité de payer jusqu’à 8,9 millions de dollars d’impôts au Sénégal avec l’aide d’une société écran à Maurice.

Selon les informations, la décision du Sénégal a surpris les responsables à travers l’Afrique, y compris certains traités en cours de renégociation avec le gouvernement de Port-Louis.

Mais Maurice doit peut-être se préparer au pire, l’Icij qui s’est entretenu avec des responsables de la Zambie, du Lesotho, de l’Ouganda et de la République du Congo, révèle également que ces derniers cherchent à modifier les traités avec Maurice parce que les accords actuels coûtent aux pays les plus pauvres des millions de dollars de recettes fiscales perdues chaque année. «Je n’étais pas au courant de l’évolution», a déclaré un négociateur du Lesotho à l’Icij à propos de la décision sénégalaise.