Le Sénégal ne fait pas partie des favoris africains pour la CDM 2022

Alors que l’Euro 2020 a été repoussé à l’année prochaine, comme la Copa America ou les Jeux Olympiques, les cotes pour la Coupe du Monde 2022 sont d’ores-et-déjà disponibles. Et cela offre de très belles opportunités…

La crise du coronavirus aura marqué l’industrie du ballon rond. En effet, pour la première fois depuis bien longtemps, une catastrophe sanitaire a totalement déboussolé les calendriers des championnats et des compétitions. La Ligue des Champions a été repoussée de plusieurs mois en raison du confinement, tandis que l’Euro, les JO et la Copa America ont été déplacés d’un an. Il est facile d’imaginer les énormes pertes financières liées à cet arrêt brutal des compétitions.

Pour autant, le football reprend ses droits et, dans deux ans, la prochaine Coupe du Monde aura lieu au Qatar, en plein hiver. Si de nombreux détracteurs pointent du doigt l’organisation du Mondial au mois de décembre, cette CDM pourrait permettre à de nombreux joueurs d’arriver en parfait état de forme comparé aux mondiaux qui se déroulent habituellement l’été. Cela devrait ainsi éviter aux footballeurs des blessures, ou de jouer avec une certaine réticence.

D’ailleurs, les bookmakers ont déjà fixé les cotes pour le mondial 2022 et plusieurs bons coups sont à sentir. En effet, la France est le pays favori pour succéder à son propre titre. L’équipe de France, qui a probablement le plus gros vivier de joueurs à fort potentiel, dispose d’une cote à 7,50 sur le site de paris sportifs bwin, à égalité avec le Brésil. Lors de chaque coupe du Monde, les Brésiliens font toujours office de favori puisqu’ils comptent 5 titres mondiaux.



Mais les outsiders pourraient également être très intéressants à suivre. On retrouve, tout d’abord, l’Allemagne avec une cote à 8,00. Les Allemands, qui sont complètement passés en travers de la dernière Coupe du Monde en Russie, ont une nouvelle génération dorée à l’image de Kai Havertz, Serge Gnabry ou encore Joshua Kimmich. La National Mannschaft aura donc son mot à dire au Qatar, tout comme l’Argentine, l’Espagne la Belgique ou l’Angleterre (10,00). La nation des Three Lions est l’une des sélections les plus séduisantes sur le papier dans les années à venir. En effet, entre la progression de Marcus Rashford et les prospects Declan Rice, Mason Greenwood et aussi Calum Hudson-Odoi, la formation de Gareth Southgate pourrait bien retrouver sa gloire d’antan. Le peuple anglais attend d’ailleurs une victoire depuis bien trop longtemps.

Sur le continent africain, le Sénégal n’est pas la première sélection à arriver en tête des cotes. En effet, les Lions de la Téranga ne sont pas vu comme des potentiels vainqueurs puisqu’ils disposent d’une cote à 201, contre 101,00 pour l’Egypte ou 151,00 pour la Côte d’Ivoire. Quoi qu’il en soit, cette Coupe du Monde 2022, en plein Moyen-Orient, promet d’être très réussie, avec des stades high-tech et complètement neufs. Reste maintenant à savoir si l’Argentine et le Portugal pourront compter sur deux des tous meilleurs joueurs de l’histoire pour ce qui pourrait être leur dernière compétition : Lionel Messi qui aura 35 ans et Cristiano Ronaldo qui en aura 37.