Le Sénégal se dote de 2 avions KT1

Le Sénégal continue de renforcer les moyens logistiques de son armée, notamment les forces aériennes qui ont, jusqu’à une époque récente, été les parents pauvres du système de défense nationale. Selon des sources bien informées, l’Etat du Sénégal qui avait effectué une commande de quatre avions militaires de type KT1, auprès du constructeur sud-coréen Korea Aerospace Industries (KAI), en a reçu deux le 3 avril dernier. Les deux autres KT-1S seront livrés d’ici à octobre. La formation des pilotes et des mécaniciens sénégalais sur le KT-1 se déroule en Corée du Sud.

Prototype du KT-1

On sait que le KT-1, qui a été choisi par l’armée de l’air du Sénégal, est le premier avion conçu localement en Corée du Sud. Il s’agit d’un avion d’attaque léger turbo à propulsion turbo, grâce à un moteur Pratt & Whitney PT6A-62 950hp. La vitesse maximale du KT-1 est de 648 km/h. Il est équipé de cinq postes de tir et peut être équipé de roquettes LAU-131 de 70 mm, de mitrailleuses FN HMP de 12.7 mm et de deux réservoirs de carburant externes.

Le Sénégal est donc le premier pays africain à se doter de cet appareil. Le contrat entre les deux parties a été signé le 15 juillet dernier, pour une valeur qui reste bien gardée dans les tiroirs. Il résulte cependant des quelques recherches menées par nos soins que le coût unitaire d’un KT-1 est autour de 5 millions de dollars US. Selon nos sources, les discussions ayant mené à la conclusion de ce contrat ont démarré l’an dernier, lorsque des dirigeants de Corée du Sud et du Sénégal se sont rencontrés à Séoul.