Le Sénégal totalise 51 cas communautaires

Le Sénégal a enregistré ce jeudi 21 avril, huit (8) nouveaux cas issus de la transmission communautaire liée au nouveau coronavirus (Covid-19) portant le bilan 51. Un chiffre qui donne le tournis. Avec 51 cas issus de la transmission communautaire, le réalisme devrait nous convoquer à changer de fusil d’épaule avant que le pire n’arrive. Au Sénégal, plus d’un tiers des personnes décédées du Covid-19 souffraient du diabète. Et les 6 malades qui ont succombé avaient entre 50 et 74 ans. Le Sénégal a enregistré 479 cas positifs dont 257 guéris, 6 décès et un évacué. 215 sous traitement.