Le supercalculateur le plus puissant au monde est japonais

Le Japon déclasse les Etats-Unis dans le calcul intensif en disposant du supercalculateur le plus puissant au monde. Son Fugaku est le premier supercalculateur motorisé par des processeurs ARM à occuper la première place mondiale. Un véritable bouleversement du marché.

Le supercalculateur le plus puissant au monde n’est plus américain. Il est japonais : le Fugaku construit par Fujitsu et installé au centre de recherche Riken à Kobe, au Japon. C’est ce qui ressort du nouveau Top 500, le classement des 500 supercalculateurs les plus puissants de la planète, publié le 22 juin 2020 en ouverture de la conférence sur le calcul intensif, qui se déroule en virtuel du 22 au 25 juin 2020.