Le SYTJUST prolonge sa grève

Le Bureau Exécutif National du Syndicat des Travailleurs de la Justice (Sytjust) a décrété, hier, 48 heures de grève renouvelables. En sus, une marche de protestation pacifique sera organisée le 14 juillet 2020.

Les 48 heures de grève couvrent les jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2020. Le Sytjust exige la mise en œuvre du protocole d’accord du 17 octobre 2018, la publication au Journal Officiel de décrets et l’organisation des formations préalables au reclassement des travailleurs de la Justice dans leurs nouveaux corps et nouvelles hiérarchies respectifs.

Les syndicalistes reprochent au ministre de la justice de faire l’autruche, reniant son devoir d’initiative au dialogue, depuis le début de la crise, il y a trois semaines.

Les travailleurs de la Justice, qui comptent intensifier la lutte, ont profité de la levée de l’état d’urgence pour déposer, sur la table du préfet de Dakar, une déclaration d’intention d’organiser une marche pacifique, le mardi 14 juillet 2020, à Dakar sur le boulevard Général de Gaulle.

Ils ne comptent pas reculer dans leur combat, selon Me Aya Boun Malick Diop, pour la défense de leur dignité, leurs intérêts matériels et moraux, au bénéfice de la bonne marche de la justice sénégalaise.

Rewmi.com