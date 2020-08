Les vertus du thé noir sont nombreuses : riche en antioxydants et possédant des propriétés anti-inflammatoires, ce n’est jamais une mauvaise idée de lui réserver une place dans nos placards. Apprenez-en plus sur les origines, les applications et les propriétés du thé noir avec viversum.

Thé noir : astuces santé

Les bienfaits du thé noir sur notre santé sont nombreux. Les responsables, ce sont entre autres la théaflavine et la théarubigine, des composants qu’on trouve dans la plante. Voici quelques vertus du thé noir :

Contre les maladies cardiovasculaires : le thé noir pourrait aider à réparer les dysfonctionnements de l’artère coronaire. Il permettrait aussi de réduire les risques de maladies cardiovasculaires.

Pour lutter contre la diarrhée : les tanins présents dans le thé noir en font un bon allié pour les troubles intestinaux.

Pour soulager l'asthme : comme les autres boissons chaudes, le thé noir permet un soulagement des symptômes de l'asthme.

Contre les troubles digestifs : les vertus du thé noir font qu'il est un vrai allié pour notre digestion. Ses propriétés anti-inflammatoires permettent de prendre soin de nous de l'intérieur.

Le thé noir aurait une incidence positive sur les risques de cancer du sein, en particulier pour les femmes en phase préménopausique.

Les vertus du thé noir sont donc nombreuses si on en consomme régulièrement. C’est un vrai allié santé qui agit de l’intérieur pour nous aider à régénérer nos cellules et prendre soin de nous.

Le thé noir pour la beauté

Les bienfaits du thé noir pour notre beauté tiennent au fait qu’il contient beaucoup d’antioxydants. Cette richesse lui permet d’être un allié anti-âge efficace, qui contribue au renouvellement des cellules et donc à prévenir le vieillissement cutané. Une bonne tasse de thé est donc un antirides 100% naturel ! On conseille cependant de ne pas dépasser trois tasses par jour. L’idéal est de consommer thé vert et thé noir de manière alternée.

En application externe, les vertus du thé sont également nombreuses. Ses propriétés astringentes et antiseptiques lui permettent d’être un vrai allié contre les boutons, lorsqu’il est appliqué directement sur la peau. Si vous avez passé une courte nuit, des sachets de thé sur vos yeux leur permettront de se décongestionner. On peut également utiliser le thé noir sous forme de masque, pour régénérer sa peau.

Le thé noir contre la peau grasse : À infuser dans de l’eau bouillante, le thé noir refroidi décuplera son champ d’actions pour vous garantir une peau saine et non grasse. Ce rituel beauté à faire matin et soir s’appliquera à l’aide d’un cocon préalablement « infusé ». La bonne astuce : répétez ce geste beauté pendant 2 semaines.