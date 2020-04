L’eau et l’électricité gratuites pour la tranche sociale pour 2 mois

Le Chef de l’Etat a annoncé le renforcement de la résilience sociale des populations dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Ainsi, promet-il, « l’Etat prendra en charge les dépenses suivants 15,5 milliards pour le paiement des factures d’électricité des ménages abonné de la ranche sociale pour un bimestre soit environ 975 522 ménages. 3 milliards pour la prise en charge des factures d’eau de 662 000 ménages de la tranche sociale pour un bimestre. 60 milliards au lieu de 50 initialement prévus pour l’achat de vivres au bénéfice d’un million de ménages éligibles. 12, 5 milliards pour aider la diaspora », a déclaré le président de la République. Mieux, il indique que l’Etat sauvegardera la stabilité macro-économique et financière pour soutenir le secteur privée et maintenir les emplois à travers un programme d’injonction de liquidité assorti de mesures fiscales et douanières.