Légalisation du « Yamba »: Téliko corrige Gassama

Le juge Souleymane Téliko recadre Seydi Gassama qui propose la légalisation de la consommation du chanvre indien. Selon le président de l’Union des magistrats du Sénégal, le raisonnement du président d’Amnesty international Sénégal n’est pas à l’ordre du jour. « Tenter de justifier la légalisation du chanvre indien par le fait que la répression a montré ses limites ou que par ce biais, l’Etat parviendrait à identifier et à mieux surveiller les consommateurs de cette drogue procède à mon avis d’un raisonnement erroné, dangereux et même pernicieux pour notre société », a déclaré Souleymane Teliko, rappelant que dans nos Etats nous ne vivons pas les mêmes réalités sociologiques, culturelles et politiques. Donc, ajoute-t-il : « les solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs ne sont pas nécessairement applicables chez nous ».