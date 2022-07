Go Faye rejoint BBY en pleine campagne

Le mercato électoral est en train de battre son plein. Pape Kory Faye dit Go Faye, décide de quitter l’opposition pour rejoindre la mouvance présidentielle. Une décision confirmée à l’occasion de la tournée de la coalition Benno Bokk Yakaar aux Parcelles Assainies.

Parti aux élections locales sous la bannière de l’Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes (Avec), l’ancien souteneur de Khalifa Sall et ancien membre de la coalition Yewwi Askan Wi décide d’officialiser son soutien à la coalition Benno Bokk Yakaar en quittant la coalition Yewwi Askan Wi et toute l’opposition.

Remerciant ses visiteurs qui étaient en caravane et juste de passage chez leur nouvel allié, Go Faye promet de se prononcer sur cette décision devant la presse dans les jours à venir.