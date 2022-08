Législatives: Docteur Fatou félicite BBY et demande le respect du verdict des urnes !

Après la pluie c’est le bureau temps dit-on, mais ceci semble être un mythe chez les politiques. En effet , après la proclamation des résultats issus des élections législatives, certaines formations politiques ou responsables de zone ne semblent toujours pas digéré certaines défaites.

Câblé par nos radars, Docteur Fatou Ndiaye DEME de BBY sicap appelle au respect du verdict des urnes car le Sénégal est un et indivisible. Cette brave dame, adulée au sicap à cause des financements octroyés aux calebasses et sa fibre sociale a pu faire une campagne extraordinaire au sicap pour BBY avec des leaders comme Emilie Nzalé, Aliou Mara, Oumar LY ,Cheikh Simakha etc.Ceci étant , elle invite l’opposition à une posture républicaine et félicite BBY pour les résultats obtenus.

Docteur DEME estime que BBY aurait même gagné au sicap s’il n’y avait pas de guéguerre interne. En effet selon elle ,il y’a un problème de leadership interne sanctionné par les populations, malgré leurs efforts pour faire triompher BBY. Ceci laisse penser au cas Zahra Iyane THiam…