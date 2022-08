Législatives : Les résultats de la diaspora

La commission départementale de recensement des votes dans le département de l’Europe a compilé les résultats de la diaspora.

Afrique Australe : YAW devant avec 905 voix

En Afrique Australe, les élections législatives ont été remportées par la coalition Yewwi Askan Wi avec 905 voix obtenues sur un total de 1.546 votants dont 02 bulletins nuls. Elle est suivie par la coalition BBY avec 559 voix. Wallu Sénégal arrive en 3ème position avec 37 voix devant la coalition Bunt-Bi Bi avec 16 voix, les Serviteurs Mpr qui ont obtenu 13 voix. La coalition Naatangue Askan Wi a cumulé 09 voix, Aar Sénégal 03 voix et Bokk Gis Gis a recensé 02 voix. Il y’avait 3.323 inscrits dans ce département de l’Afrique Australe.

Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord : YAW en tête avec 10.163 voix

Les résultats des élections législatives proclamés par la commission départementale de recensement des votes dans le département de l’Europe Ouest – Centre – Nord classent la coalition YAW vainqueur. Sur 18.167 votants dont 120 bulletins nuls, la coalition YAW a réussi à cumuler les 10.163 voix devant la coalition BBY qui en a obtenu 6.471 voix suivie de la grande coalition Wallu Sénégal avec 547 voix. Dans cette zone du continent, la coalition Aar Sénégal vient en 4ème position avec ses 369 voix devant les Serviteurs Mpr qui plafonnent sur 269 voix. La coalition Bokk Gis Gis a glané 135 voix du lot, contrairement à la coalition Naatangue Askan Wi qui table sur 60 voix. La coalitionBunt-Bi arrive en bas du classement avec 33 voix récoltées. Sur 71.527 inscrits de la carte électorale dans cette partie de l’Europe Ouest – Centre – Nord, le nombre de suffrages valablement exprimés est plafonné à 18.047 voix.

Amérique et Océanie : YAW devant avec 4.152 voix

Les résultats des élections législatives proclamés par la commission départementale de recensement des votes dans le département Amérique et Océanie placent la coalition YAW au sommet du classement. La coalition YAW domine le classement avec 4.152 voix. Elle est suivie par la coalition BBY avec 869 voix suivie de la grande coalition Wallu Sénégal avec 153 voix et des Serviteurs Mpr qui obtiennent 116 voix. Les autres coalitions en lice ont cumulé des voix en deçà de la centaine. Aar Sénégal a récolté 96 voix devant Bokk Gis Gis qui en a eu 08, les coalitions Naatangue Askan wi et Buntu Bi en comptent chacune 07 voix. Les inscrits du fichier électoral pour ce département de l’Amérique et de l’Océanie sont estimés à 20.208 électeurs.

Afrique de l’Ouest : BBY vainqueur avec 7.318 voix

Les résultats des élections législatives du département de l’Afrique de l’Ouest viennent de tomber. Ils donnent la coalition BBY vainqueur dans cette partie du continent. Selon la commission départementale de recensement des votes qui a proclamé les résultats, ce 3 août, sur un total de 14.157 votants, la coalition majoritaire a obtenu 7.318 voix devant la coalition YAW qui a cumulé 5.314 voix. La grande coalition Wallu Sénégal arrive en 3ème place avec 883 voix suivie des Serviteurs Mpr avec 300 voix, la coalition Aar Sénégal avec 124 voix, Nataangue Askan Wi a glané 89 voix devant la coalition Bokk Gis Gis qui table sur 88 voix et Bunt Bi qui ferme le classement avec 38 voix.

Afrique du Centre : Benno gagne avec 8.029 voix

Les résultats des élections législatives dans le département de l’Afrique centrale ont renseigné de la victoire de la coalition BBY dans cette partie du continent. C’est ce que confirme la commission départementale de recensement des votes. Sur 11.029 votants dont 75 bulletins nuls, la coalition présidentielle a obtenu 8.029 voix devant la grande coalition Wallu Sénégal qui a cumulé 2.093 voix et la coalition YAW avec ses 554 voix. Les Serviteurs Mpr viennent en 4ème position avec 105 voix suivis de la coalition Aar Sénégal avec 70 voix, Bokk Gis Gis obtient 38 voix, Bunt Bi table sur 33 voix et la coalition Nataangue Askawi a bouclé avec 17 voix. Sur 31.447 inscrits dans ce département de l’Afrique du Centre, le nombre de suffrages valablement exprimés est plafonné à 10.939 voix.