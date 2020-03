L’Eglise annule tout

L’Église catholique sénégalaise a suspendu toutes ses manifestations religieuses. Il n’y aura plus de messes, ni de chemins de croix dans les églises et les paroisses jusqu’à nouvel ordre. Ce, à cause du coronavirus. La hiérarchie catholique sénégalaise recommande aux fidèles de prier en famille. Face à la presse, ce matin, l’évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mbama Diatta, a fait cette déclaration.

« À compter de ce jour, on suspend les offices religieux à caractère public comme la messe publique en semaine, les dimanches et les jours de préceptes. Les chemins de croix publics durant ce temps de carême, les autres activités religieuses à caractère public, mouvements d’action catholique, répétitions de chorales et d’autres activités religieuses qui peuvent occasionner un regroupement de fidèles », a soutenu l’évêque sur iRadio.