Lenovo dévoile deux nouveaux PC hybrides 2-en-1 et une tablette sous Android

Lenovo présente sa nouvelle gamme de produits hybrides, les Yoga Duet 7i, Duet 3i et Smart Tab M10 (2e génération). Une annonce qui arrive à point nommé, alors que le télétravail est toujours d’actualité et que la situation devrait se maintenir pendant encore quelque temps.

Yoga Duet 7i et Duet 3i

Les Lenovo Yoga Duet 7i et Duet 3i ont une conception similaire avec un clavier amovible Bluetooth et une tablette équipée d’un socle, à la manière d’une Surface Pro.

Le Duet 7i profite d’un écran tactile IPS 2K de 13 pouces avec une luminosité de 450 nits et une couverture 100% RVB. Différentes configurations sont disponibles, avec un Core i7, couplé à un GPU Iris Plus, jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To de stockage SSD. L’autonomie avoisinerait les 10 heures, et un stylet est également prévu.

La Duet 3i s’appuie sur un écran de 10,3 pouces IPS Full HD avec une luminosité de 330 nits. On devrait retrouver des processeurs Intel Celeron ou Pentium Silver, jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Comptez environ 7 heures d’autonomie, selon le fabricant.

Smart Tab M10

Lenovo a également profité de l’occasion pour présenter la seconde génération de tablette Smart Tab M10, sous Android et avec l’assistant Amazon Alexa. Elle est équipée d’un écran de 10,3 pouces avec des bordures plus fines. Elle fonctionne toujours avec le socle qui joue également le rôle d’enceinte connectée. Un processeur MediaTek P22 est présent et l’autonomie avoisinerait les 12 heures.

