Leonardo a rencontré l’agent de Koulibaly

Encore du nouveau dans le dossier Koulibaly au PSG. Selon les médias italiens, les dirigeants du PSG ont rencontré son agent Fali Ramadani.

Il est aussi l’agent de Miralem Pjanic, un milieu de terrain offensif qui évolue en Juventus. Le Paris Saint-Germain a aussi sous le viseur ce joueur et aimerait le faire venir avec Kalidou Koulibaly dans la capitale française. Le journaliste de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, a rapporté que Leonardo avait fait son premier pas en discutant avec leur agent Fali Ramadani. Selon Il Mattino, même s’il est sous contrat jusqu’en juin 2023, Kalidou Koulibaly sera sur le départ lors du prochain mercato. Naples ne va pas le retenir et pourrait accepter la somme de 80 millions d’euros. Un gentlemen’s agreement en bon et due forme dont pourrait profiter le PSG. Nous sommes loin du dernier mercato d’été où Naples voulait faire de Koulibaly, le défenseur le plus cher de l’histoire. Entre temps, les blessures et absences de KK ont baissé sa valeur marchande. Toutefois le club français n’est pas à l’abri de la rivalité. Manchester United, Barcelone et le Real Madrid sont sur aux aguets.

Il Mattino