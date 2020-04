Les 4 destinations potentielles de Koulibaly

Kalidou Koulibaly fait inévitablement partie des joueurs qui animeront le prochain mercato estival. À Naples depuis l’exercice 2014-2015, le défenseur sénégalais devrait quitter le sud de l’Italie à la fin de la saison, afin de relever un nouveau challenge.

Plusieurs grandes équipes souhaitent s’attacher ses services. Restera-t-il en ​Serie A ? Ou bien tentera-t-il l’aventure dans un autre championnat européen ? Zoom sur les clubs qui peuvent accueillir le roc du Napoli cet été :

Paris Saint-Germain

C’est la piste la plus chaude pour l’international sénégalais. Le​ Paris Saint-Germain est très intéressé par la venue du joueur de 28 ans. Selon les informations du ​Parisien il y a plusieurs semaines, le Napolitain aurait acheté un immense appartement dans le XVème arrondissement de Paris. De quoi susciter les interrogations. En plus de cela, le patron de la défense du Napoli pourrait succéder au défenseur brésilien ​Thiago Silva s’il venait à rallier la capitale française. Tous les voyants semblent donc au vert pour une future arrivée du joueur en France.

Manchester United

Manchester United souhaite aussi recruter un défenseur de très haut niveau pour épauler le capitaine Harry Maguire. Et quand on connait la puissance financière du club anglais, on se dit qu’il est tout de suite un candidat crédible.

Real Madrid

Le club le plus prestigieux de la planète. L’été dernier, certains médias italiens affirmaient que le board madrilène était intéressé par le défenseur. Sans succès. Le président de Naples avait refusé toutes les offres concernant son joueur. Le natif de Saint-Dié-Des-Vosges n’est pourtant pas insensible à l’intérêt des Merengue. Affaire à suivre.

Manchester City

Ces dernières années, Manchester City a dépensé des sommes astronomiques pour des défenseurs. Il ne serait donc pas surprenant de les voir s’aligner sur le dossier Kalidou Koulibaly au prochain mercato. Les Citizens doivent se renfoncer dans le secteur défensif, notamment en charnière centrale. Cette saison, Fernandinho (milieu de terrain de formation) dépanne énormément à ce poste. Et même s’il a souvent fait le boulot dans cette position, on voit bien dans certains matchs que ce n’est pas sa position préférentielle.