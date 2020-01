LES ADVERSAIRES DU SÉNÉGAL SONT CONNUS

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la composition des 10 groupes qui devront participer au second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique qui se jouera au Qatar. Le Sénégal sera dans le groupe H avec le Congo, la Namibie et le Togo.

La RD Congo va évoluer dans le groupe J avec le Bénin, Madagascar et la Tanzanie. Le Maroc est logé dans le groupe I avec la Guinée, la Guinée Bissau et le Soudan. Le Ghana est dans le groupe G avec l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et l’Ethiopie. L’Egypte partage le groupe F avec le Gabon, la Libye et l’Angola. Le Mali sera dans le groupe E avec l’Ouganda, le Kenya et le Rwanda.

Le Cameroun loge dans le groupe D avec la Côte d’Ivoire, le Mozambique et le Malawi. Le Nigéria sera dans le groupe C avec le Cap-Vert, la République Centrafricaine et le Libéria. La Tunisie est dans le groupe B avec la Zambie, la Guinée Equatoriale et la Mauritanie.

Le vainqueur de chacun des dix groupes sera qualifié pour un ultime tour, en forme de barrages aller/retour. Les cinq vainqueurs de ces barrages, prévus entre le 8 et le 16 novembre 2021, disputeront le Mondial 2022 au Qatar.