Les bienfaits de l’Aloe Vera

L’aloe vera est une plante dotée de nombreuses vertus et bienfaits pour l’organisme. Les nutriments qu’elle contient sont divers et variés, tout comme ses propriétés. On recueille dans ses parties vertes, une pulpe claire qui ressemble à du gel, dont les bienfaits ne sont plus à prouver tant en usage interne qu’en usage externe…

L’aloe vera, la plante aux multiples vertus

Non seulement, elle stimule les défenses immunitaires, cicatrise, mais elle agit également comme un antibiotique et un anti-inflammatoire. L’aloe vera favorise l’élimination des toxines et soulage les crampes d’estomac et les maux gastriques. De plus, cette plante remarquable est recommandée aux diabétiques, et aux personnes souffrant d’allergies, de constipation, de problèmes cardiaques…

L’aloe vera est une vraie pharmacie miniature : elle produit de très nombreux composants actifs, dont des minéraux, des enzymes, des vitamines et des mucopolysaccharides, comme on le verra.

Il existe 300 espèces d’aloès. La plus utilisée est bien sûr l’aloe vera en raison de ses bienfaits et surtout de sa facilité d’exploitation. Originaire d’Afrique du Sud, l’aloe vera est cultivé partout dans le monde notamment en Espagne, au Mexique, mais aussi dans le sud des États-Unis.

Les feuilles sont plutôt étroites, longues et dentées. Du centre s’élève une inflorescence avec de nombreuses fleurs jaunes en forme de tube. Au bout de quatre à cinq ans, la plante, de la famille des liliacées, atteint environ un mètre : on peut commencer à prélever ses feuilles pour la fabrication de remèdes ou de cosmétiques.

Principales vertus de l’Aloe Vera

Améliore le confort digestif

Participe au contrôle de la glycémie

Renforce les défenses naturelles et stimule les défenses immunitaires

Participe à la santé de la peau

Favorise la bonne santé gastro-intestinale en aidant la digestion et les fonctions intestinales

Contribue aux défenses naturelles contre les micro-organismes et au maintient d’un système immunitaire normal

Aide à maintenir une peau saine et en pleine santé

Plus de 80 nutriments différents

La richesse nutritionnelle de l’aloe vera est exceptionnelle. S’il est composé essentiellement d’eau, il contient également près de quatre-vingts nutriments et composé actifs tels que des polysaccharides, des minéraux, des acides aminés et des vitamines. Ces différents principes actifs se trouvent essentiellement dans la pulpe d’aloe vera et vont agir en synergie.

Des minéraux, des oligoéléments et des acides aminés essentiels

Dans l’aloe vera se trouve un éventail complet de minéraux, tels que le potassium, le magnésium, le manganèse, le calcium, le chlore, l’iode, le fer, le cuivre, le zinc, le sodium, le chrome, et le phosphore. Enfin, cette plante se dote aussi d’acides aminés essentiels tels que l’isoceline, la méthionine, la lysine ou encore, la leucine et la valine. Sur les huit acides aminés essentiels à l’organisme humain, l’aloe vera en compte doc sept (et quelques autres acides aminés secondaires).

Une forte concentration en vitamines

On retrouve toutes sortes de vitamines dans l’aloe vera. De la vitamine A (carotène), mais aussi plusieurs vitamines appartenant au groupe B : B1, B2, B3, B6 et B9. Mais ce n’est pas tout, l’aloe vera contient aussi de la vitamine C, E et de la choline (une vitamine complexe du groupe B). Il est toutefois possible de rajouter de la vitamine C au jus d’aloe vera afin d’améliorer la conservation et d’éviter le rancissement de ce dernier.

Effets et utilisation de l’aloe vera

L’Aloe Vera en dermatologie et beauté

Puissant bactéricide, la sève d’aloe vera est aussi fongicide et virulicide. Cela signifie que la plante agit directement contre la plupart des sources de démangeaisons. Elle digère et débride les tissus morts, mais accélère également la phrase de cicatrisation de la peau. Enfin, la prolifération cellulaire est aussi optimisée par le contact de l’aloe vera.

Mais les utilisations dermatologiques de l’aloe vera ne s’arrêtent pas là. Le « sang » de la plante agit en profondeur et calme les peaux irritées et sensibles. Il est idéal pour traiter une forme puissante d’acné : l’acné inflammatoire. Les adeptes des produits de cosmétiques faits maison l’utilisent dans de nombreux produits : shampoing, crèmes, masques, lotions, démaquillants… On peut même l’utiliser sur les fesses de bébé irritées. D’autre part, l’aloe vera est également utilisé pour traiter le psoriasis ainsi que l’herpès génital.

Amélioration du confort digestif

La plante d’aloe vera est souvent utilisée pour renforcer le confort digestif. Sa composition est idéale pour lutter contre les problèmes de constipation qui peuvent être gênants et parfois douloureux. Le jus d’aloe vera peut donc permettre de renforcer le confort digestif et optimiser le fonctionnement de l’ensemble du système gastro-intestinal.

Mais l’aloe vera va encore plus loin en apportant une solution naturelle et efficace contre les principales difficultés gastro-intestinales.

C’est un remède efficace pour optimiser la digestion et soulager l’estomac. Ses extraits ont des effets anesthésiants sur les ulcères, ainsi que des actions bactéricides, coagulantes, désinfectantes et cicatrisantes. L’aloe vera diminue significativement les sécrétions d’acide gastrique excessives et lutte aussi contre les remontées de bile alcaline.

Par ailleurs, cette plante étonnante permet de normaliser le contenu en eau dans les selles et la pesanteur. Elle se montre d’une grande aide contre la constipation chronique, mais aussi dans le cadre de diarrhées récurrentes en raison de ses actions anti-inflammatoires. Le jus d’aloe vera sera donc idéal pour les personnes qui souffrent de candidoses intestinales.

D’autre part, les personnes qui souffrent d’un syndrome de l’intestin irritable ont la possibilité de faire une cure de jus d’aloe vera durant quatre semaines. Elles peuvent aussi la consommer sous forme de comprimés. La plante permet de réguler le transit intestinal et de l’assainir. De cette manière, elle est en mesure de lutter contre la colite ulcéreuse bénigne.

Aider à réguler le taux de sucre dans le sang

La consommation d’aloe vera est notamment recommandée afin de favoriser la régulation des taux de glucose des personnes atteintes du diabète de type 2. En consommer régulièrement permet d’améliorer la santé du côlon et des reins. Ces organes sont particulièrement touchés par les effets néfastes du diabète. De plus, l’ingestion de cette plante sous la forme de jus peut aider à maintenir la maladie sous contrôle, notamment dans le cadre d’une alimentation faible en glucides. L’aloe vera aide à combattre le diabète sans produire d’effet secondaire ou indésirable, tout en stimulant la sécrétion d’insuline.

Élimination des toxines et des radicaux libres

La composition unique de l’aloe vera en fait une plante antioxydante par excellence. Elle stimule l’organisme et l’aide à éliminer les toxines et les radicaux libres. Cela permet au métabolisme de retrouver son état de fonctionnement normal et d’éliminer plus facilement les graisses et le sucre. L’élimination des toxines et radicaux libres permet aux cellules de lutter contre les effets du vieillissement (2). C’est pour cette raison que les Égyptiens l’appelaient la « plante de l’immortalité ». Pour ces raisons, la plante entre dans la composition de nombreux produits anti-âge.

Renforcer les défenses naturelles

La richesse et la diversité des nutriments contenus dans le jus d’aloe vera en font un réel concentré de vitalité et une aide précieuse pour renforcer ses défenses naturelles (3). Lors d’une fatigue passagère ou pour affronter les effets de l’hiver, il peut être intéressant de consommer régulièrement du jus d’aloe vera. Ce dernier aide à soutenir les défenses immunitaires et génère une stimulation importante du métabolisme. Il permet ainsi de chasser la fatigue, mais aussi de renforcer les défenses naturelles d