Les bienfaits de l’Huile de Jojoba

Le jojoba pousse en milieu aride sous le soleil implacable du désert mexicain. L’huile extraite de ses graines est très riche et possède mille et une vertus pour la peau et les cheveux. L’huile de jojoba est si précieuse en beauté qu’elle a remplacé la très confortable graisse de baleine que l’on trouvait malheureusement dans certains produits de cosmétique, fut un temps obscur.

L’huile de jojoba pour hydrater et réguler le sébum des peaux grasses

Une peau peut être grasse pour de nombreuses raisons : stress, hormones, pollution, mauvaise hygiène de vie ou encore application de cosmétiques de mauvaise qualité. Les moyens de la soigner, eux, sont peu nombreux. Les produits décapant pour l'”assainir” ne font qu’augmenter l’excès de sébum, qui est une réponse défensive à une attaque extérieure. Pour soigner une peau grasse, c’est-à-dire l’hydrater et réguler la production de sébum, l’huile de jojoba est la plus indiquée.

L’huile de jojoba renforce le film hydrolipidique qui protège votre peau. Cette dernière, se sentant en sécurité, n’a plus besoin de produire du sébum à l’excès. Elle brille donc nettement moins, simplement, car elle est en meilleure santé.

L’huile de jojoba pour calmer les irritations et cicatriser

L’huile de jojoba est excellente pour calmer les irritations aussi bien chez les adultes que chez les bébés. Elle soulage et cicatrice également les peaux acnéiques, prévient et soigne les lésions de la peau. Si vous êtes enceinte, son application quotidienne est recommandée pour éviter ou soigner les vergetures.

L’huile de jojoba pour démaquiller

Vous l’avez sans doute constaté : les démaquillants non-lipidiques comme les laits ou les eaux peuvent irriter la peau, pour peu que votre maquillage soit waterproof. Le démaquillage à l’huile de jojoba, quant à lui, vient à bout des maquillages les plus tenaces, avec douceur.

Comment procéder ? On oublie les cotons si peu écologiques et plus agressifs que vos doigts nettoyés. Appliquez 2 à 3 gouttes sur le visage en le massant. Il est inutile de forcer car l’huile aspire la matière.

Attention : l’huile de jojoba n’est pas la plus adaptée pour démaquiller le tour de l’œil. Mieux vaut réserver à l’huile de ricin ou à l’huile de noisette cette zone extrêmement délicate.

L’huile de jojoba comme anti-âge

Antioxydante et hydratante, l’huile de jojoba est à la fois un excellent régénérant et un parfait anti-rides. Elle permet à la peau de maintenir ou de retrouver sa fermeté tout en gardant sa souplesse. Ces effets sont visibles sur tous les types de peau : de très sèche à grasse.

Pour bénéficier de ces bienfaits anti-âges, appliquez plusieurs gouttes sur votre visage le soir juste avant de vous coucher. Votre peau aura ainsi le temps d’absorber l’huile et de lui laisser faire son travail.

L’huile de jojoba pour nourrir les cheveux

L’huile de jojoba aide la fibre capillaire abîmée à se reconstituer. Elle protège également le cheveu de la déshydratation et des UV. Pour que vos cheveux bénéficient de ces soins, il est conseillé de faire des masques d’huile de jojoba à garder toute une nuit, les cheveux protégés par une serviette.

L’huile est à appliquer des racines jusqu’aux pointes pour les raisons suivantes :

– elle régule la production de sébum ce qui est parfait pour le soin des racines

– elle hydrate en profondeur, ce qui est idéal pour les pointes. Après avoir protégé vos cheveux dans une serviette et passé la nuit avec, vous pourrez les laver au matin.

Si vous sentez vos pointes s’assécher de nouveau dans le courant de la semaine, appliquez une seule goutte. En trop grande quantité, elle plaque les cheveux entre eux et l’effet n’est pas gracieux. Ici, comme toujours, il s’agit de doser.