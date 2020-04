Les cas contacts proviennent de….

L’origine des 10 nouveaux cas déclarés positifs au coronavirus, ce lundi 20 avril dont 5 cas communautaires détectés (4 cas Touba et 1 cas à Guédiawaye), est connue. 5 autres cas sont des contacts suivis par les services dudit ministère. Ils sont répartis comme suit : 2 cas à Dakar Sud, 1 cas à Dakar Nord et 2 cas à Ziguinchor. Ainsi, ces localités comptent respectivement au total, 68, 19 et 13 cas positifs répertoriés depuis le début de cette pandémie à coronavirus dans le pays.