Les chiffres de la campagne agricole

Malgré les menaces qui pèsent sur l’économie sénégalaise en cette période de pandémie, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural rassure. Dans un entretien accordé au journal « Le Soleil », Moussa Baldé annonce que des mesures ont été prises pour éviter tout impair et, avoir au moins, les mêmes performances que la précédente campagne agricole 2019-2020 qui a enregistré une production de 2,7 millions de tonnes de céréales toutes spéculations confondues.

Ainsi, il souligne que globalement les objectifs de production ont été atteints. « Nous avons ainsi produit 807 044 tonnes de mil, 1 115 337 tonnes de riz, 270 167 tonnes de maïs », a informé le ministre, ajoutant que ces chiffres traduisent une certaine stabilisation des productions, avec de faibles baisses pour le mil et le sorgho et une hausse appréciable pour le maïs. « S’agissant des cultures industrielles, celle de l’arachide, avec des quantités atteignant 1 421 288 tonnes est relativement stable, tandis que le coton a connu une hausse de 15 751 tonnes », a assuré le ministre.

Par rapport à la présente campagne, Moussa Baldé indique : « Nous avons 160 357 tonnes pour la pomme de terre soit une hausse de 15% ; 468 mille tonnes pour l’oignon, soit une hausse de 8% ; 107 645 tonnes pour les exportations de fruits et légumes au 31 décembre 2019. » Ce qui lui fait dire que le bilan de cette campagne est d’autant plus satisfaisant qu’il a été obtenu dans un contexte de rationalisation et d’optimisation des ressources budgétaires alloués à l’agriculture.