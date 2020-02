LES CONSOMMATEURS DU PAIN INVITENT L’ETAT À FAIRE APPLIQUER LE DÉCRET RÈGLEMENTANT LE SECTEUR DE LA BOULANGERIE

Des consommateurs interrogés par l’Agence de Presse Sénégalaise, invitent les autorités à prendre des mesures favorisant une application systématique du nouveau décret réglementant le secteur de la boulangerie au Sénégal. Ces consommateurs sont d’accord pour « l’assainissement du secteur de la boulangerie ».

Apres la contestation des boulangers, arrive le tour des consommateurs qui fustigent les conditions « d’absence hygiène » que les pains sont produits. Ils exhortent aux autorités de remédier à cette situation. Sadio Gassama, résident de Gueule Tapée, un quartier de Dakar, confie : « Il faudrait que les autorités prennent leurs responsabilités en veillant à l’assainissement du secteur de la boulangerie, car la santé des consommateurs en dépend. Tout ce qui doit être consommé devrait au préalable avoir de l’hygiène ». Il rajoute en indexe du doigt l’hygiène dans la production de pain d’une boulangerie très fréquentée de la capitale. « Je ne veux pas citer le nom, mais la nuit quand mes amis et moi allons chercher de l’eau là-bas pour faire du thé, on est toujours surpris par l’état des lieux et on s’interroge sur la qualité de ce que nous consommons. Il n’est d’ailleurs pas rare d’y constater des choses contraires à toutes les normes d’hygiène », a déploré Gassama. Babacar Diop, âgé d’une quarantaine d’années, regrette la propension de l’Etat à faire adopter de nouvelles lois et règlements sans pour autant faire tout ce qu’il faut afin de les faire appliquer. « L’Etat ne fait que nous présenter des décrets qui ne sont pas souvent appliqués faute de suivi effectif. Cette fois-ci, les autorités devraient veiller à ce que les nouvelles normes soient respectées afin de préserver la santé des consommateurs », a-t-il indiqué.