Les dépouilles des Senghor transférées à Joal

Les corps de Collette Senghor, Léopold Sédar Senghor et Philippe Senghor seront transférés à Joal. L’annonce a été faite, aujourd’hui, anniversaire du décès du président Lépold Sédar Senghor par Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale. « Il était amoureux du Sénégal. Aujourd’hui, il est là avec son épouse et son fils. Mais, ils ne vont pas rester là. On a lu une partie du testament qu’il nous a laissée, manuscrit que j’ai du rendre public avec mon ami Gérard Bosio qui a été son conseiller pendant 20 ans. Il demande à être enterré à Joal dans le caveau qu’il a fait préparer depuis 1982. Donc, c’est pour des raisons pratiques qu’ils ont là pour le moment. Mais, ils vont être transférés tous les 3 à Joal pour que le débat soit définitivement clos. C’est un document manuscrit que la fondation tient à mettre à la disposition du public. Il faut dire et réaffirmer qu’il restera toujours un exemple pour le peuple sénégalais », a déclaré le président de l’Assemblée nationale.