Les derniers instants de George Floyd : reconstitution des faits

En rassemblant les images filmées par des témoins et celles des caméras de surveillance, le New York Times a pu reconstituer les minutes précédant la mort de George Floyd, décédé aux mains de la police de Minneapolis. Attention, les images peuvent choquer.

Le 25 mai dernier, des policiers de Minneapolis ont arrêté George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, après avoir été contactés par l’employé d’une épicerie qui l’accusait de tenter d’écouler un faux billet de 20 dollars. Lors de l’intervention, l’homme a été plaqué au sol pendant de longues minutes par un agent qui maintenait son genou sur son cou. Sur une vidéo filmée par une passante, on peut entendre George Floyd répéter “Je ne peux pas respirer” tandis que l’agent, un Blanc, lui répond de rester calme. Un second policier tient à distance les passants qui commencent à s’emporter alors que l’homme appréhendé ne bouge plus et semble inconscient.

En combinant les vidéos des témoins présents sur la scène et des caméras de sécurité, ainsi qu’en examinant les documents officiels et en consultant des experts, le New York Times est parvenu à reconstituer, minute par minute l’arrestation qui a conduit à la mort de M. Floyd

Le lendemain de la mort de George Floyd, les quatre officiers impliqués dans l’affaire ont été licenciés. Peu de temps après, l’agent Derek Chauvin, clairement identifiable sur la vidéo, a été arrêté et inculpé pour “homicide involontaire” et “acte cruel et dangereux ayant causé la mort”. Ce dernier a maintenu son genou sur le cou de M. Floyd pendant 8 minutes et 46 secondes, alors que ce dernier se plaignait de ne plus pouvoir respirer. La vidéo du New York Times montre également que l’agent a gardé son genou sur le cou de la victime une minute entière après l’arrivée des secours sur les lieux.