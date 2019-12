Les deux Manchester veulent Koulibaly

Moins rayonnant lors du début de saison compliqué de Naples, le défenseur central Kalidou Koulibaly garde pourtant une magnifique cote sur le marché des transferts. Comme le Real Madrid, Tottenham, le Paris Saint-Germain ou Arsenal, les deux clubs de Manchester veulent se mêler à la bataille pour le recruter.

A Naples, la mutinerie de novembre a laissé des traces, et de nombreux joueurs ont perdu de leur superbe. C’est le cas du défenseur central Kalidou Koulibaly. Encensé de toutes parts par le passé pour ses énormes qualités de stoppeur mais aussi de relanceur, le Sénégalais traverse une première moitié de saison compliquée en se montrant moins autoritaire.

Au cours des dernières semaines, de nombreux courtisans ont été évoqués, comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, ou plus récemment Arsenal et le Tottenham de José Mourinho.

D’après The Telegraph ce jeudi, deux autres formations sont à l’affût et non des moindres. Il s’agit des deux frères ennemis Manchester City et Manchester United. Tous deux en quête d’un renfort pour leurs arrière-gardes, les rivaux ont manifesté un réel intérêt et placé leurs pions pour un transfert lors du mercato hivernal.

Prêt à quitter l’Italie après des dernières semaines éprouvantes sur le plan moral et marquées par de grandes tensions en interne, Koulibaly devrait donc faire l’objet d’une grosse bataille. Mais, malgré son conflit avec ses dirigeants, le joueur de 28 ans passé par Metz ne sera pas bradé. Pour la simple et bonne raison que Naples compte bien profiter de la concurrence sur ce dossier pour faire grimper les enchères et obtenir un chèque de plus de 105 millions d’euros.

Au vu des nombreuses équipes sur le coup, inutile de préciser que le montant du transfert devrait rapidement exploser, et que le record d’Harry Maguire, recruté par Manchester United pour 87 M€ l’été dernier et devenu le défenseur le plus cher de l’histoire du football, deviendra anecdotique…

