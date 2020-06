Les frontières de l’UE restent fermées pour le Sénégal et les USA

Les États de l’Union européenne ont entamé, ce samedi, des discussions sur l’ouverture de l’espace Schengen à d’autres pays du monde.

Les ambassadeurs de l’UE, ont proposé une liste de pays dont les résidents pourraient être autorisés à voyager dans l’espace Schengen.

Quatre (04) pays africains: l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda, figurent sur cette liste de régions dont la situation épidémiologique (Covid-19) est jugée «maîtrisée» et similaire à celle de l’Europe.

L’Andorre, Monaco, le Vatican, Saint-Marin, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Uruguay et la Chine complètent la liste. A noter que le Sénégal et les Usa (pays le plus touché au monde), ne font pas partie des pays autorisés.

Une décision finale est attendue dans les prochaines semaines.

Rewmi.com