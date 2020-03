Les fumeurs risquent de contracter une forme sévère de Covid-19

Une récente étude chinoise a alerté sur les risques encourus par les fumeurs de développer des formes sévères de Covid-19. 35% des patients étaient atteints par une forme « sévère » de coronavirus. 21% d’entre eux étaient des fumeurs et 14% des non-fumeurs. Autre donnée alarmante : les formes dites « très sévères », comprenant les cas de ventilation artificielle, de réanimation ou de décès, concernaient 14% des fumeurs. Quant aux non-fumeurs, le risque n’était que de 5%. Contactés par L’OBS le cancérologue Abdoul Aziz Kassé et le pneumologue Oumar Bâ confirment les inquiétudes des spécialistes de santé. «Les fumeurs et ceux qui sont exposés à la fumée ont moins de chance de guérir de leur infection par le Coronavirus », déclare Kassé. Le docteur Oumar Bâ embouche la même trompette. « Si la personne a déjà ce passé de fumeur, il est tout à fait compréhensible qu’elle présente des formes plus sévères.