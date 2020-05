Les gouvernements ont besoin de liquidités et ils en ont besoin maintenant

les conséquences sur les économies seront graves, des moyens de subsistance seront détruits sur tout le continent et la cohésion sociale sera menacée si des moyens et des politiques ne sont pas mis en place d’urgence pour planifier et engager de manière coordonnée la réaction à ces pressions.

Le défi à relever d’urgence aujourd’hui pour les décideurs politiques sur le continent est de contenir les effets immédiats de la crise et de commencer à jeter les bases de la relance. Il faudra pour cela des actions nationales rapides, complétées par le soutien de la communauté internationale.

Répondre aux besoins de liquidités des pays africains

Les gouvernements ont besoin de liquidités et ils en ont besoin maintenant. Les pays africains ont lancé des politiques d’auto-assistance pour gérer la crise. Les mesures prises consistent notamment à résoudre les problèmes dans le secteur de la santé, à réduire l’impact sur les familles vulnérables grâce à des filets de sécurité sociale supplémentaires, à accorder des exonérations ou des exemptions fiscales aux entreprises, ainsi que des facilités de financement bon marché pour les entreprises touchées, notamment les PME. Les banques centrales africaines ont pris des mesures pour accroître les liquidités et faciliter les moratoires ou la restructuration des prêts aux entreprises et des prêts aux particuliers.

Des plans de relance généreux ont déjà été initiés par les gouvernements, représentant en moyenne 2 à 10 % du PIB dans de nombreux pays, de l’Égypte à l’Afrique du Sud, du Sénégal à Djibouti. Ces mesures de relance budgétaire, dans un contexte de blocage économique – où aucune recette supplémentaire n’est perçue – exercent une pression indue sur des budgets déjà très sollicités.

Par conséquent, les gouvernements doivent mobiliser massivement des ressources nouvelles et supplémentaires auprès de partenaires multilatéraux, bilatéraux et commerciaux. D’où la nécessité de suspendre le service de la dette pendant deux ans, jusqu’à ce que l’ampleur de la pandémie et de la crise économique soit pleinement comprise. Aucun pays ne doit être contraint à choisir entre sauver des vies et rembourser des dettes.

Avant la crise, de nombreux gouvernements se concentraient sur des actions essentielles, à savoir construire des sociétés prospères en améliorant les services d’infrastructure, l’énergie, la connectivité, la technologie et l’éducation. Au cours de la décennie précédente, l’accès à l’énergie est passé d’environ 30 % à 70 % au Kenya, au Sénégal et en Côte d’Ivoire par exemple. Le chemin de fer qui relie Djibouti à l’Éthiopie a amélioré la connectivité dans la Corne de l’Afrique, tout comme le pont Sénégambie. Du port de Mombasa, au Kenya, au port de Lomé, au Togo, et au port de Tema, au Ghana, l’activité portuaire a doublé alors que l’activité économique s’est intensifiée sur le continent.