Les médecins en guerre contre Diouf Sarr

L’Ordre national des Médecins du Sénégal (ONMS) est très remonté contre le Ministre de la Santé et de l’Action sociale. Face à la presse, ces professionnels de la santé dénoncent l’organisation, par la tutelle, des élections de renouvellement de leurs organes, le 25 janvier prochain au sein dudit ministère. Ils demandent à leurs membres de ne pas déposer de listes pour ces élections.

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale et l’Ordre national des Médecins du Sénégal (ONMS) ne parlent plus le même langage. Et pour cause, la décision du ministère d’organiser les élections de renouvellement des organes de l’Ordre des Médecins. Selon le président dudit ordre, Dr Alpha Boubacar Sy, le Ministre n’a aucune relation administrative et juridique avec l’Ordre des Médecins. «Le contenu du communiqué du Ministre revêt une gravité sans précédent dans l’histoire de l’Ordre des Médecins qui remonte à 53 ans. Ceci appelle de la part du conseil national de l’Ordre des informations et précisions à l’endroit des confrères, des pouvoirs publics, administratifs, judicaires, et surtout à l’endroit du Peuple sénégalais car, il s’agit de la remise en cause de la sécurité sanitaire du Sénégal, sans qu’il soit utile de rappeler que celle-ci s’intègre dans la sécurité publique », dit-il. Il rappelle que l’Ordre veille au respect des règles de déontologie et de bonne pratique médicale. « Il s’agit des connaissances hautement techniques qui relèvent de la responsabilité des techniciens formés au préalable à cet effet. C’est la raison pour laquelle la loi 66 069 dispose que l’Ordre des Médecins est une personne morale de droit public, dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière », indique Dr Sy.

Et de renchérir: « Elle est la plus haute autorité professionnelle en matière médicale, à ne pas confondre à l’autorité politique incarnée par le Ministre de la Santé. Nous demandons ainsi au ministre d’arrêter l’instrumentalisation de hautes personnalités militaires et administratives dans son entreprise de déstabilisation de l’Ordre des Médecins pour des intérêts inavoués ». Il reste convaincu que dans le communiqué, le Ministre de la Santé abuse constamment de la confiance du Président en lui faisant signer des décrets qui ne sont pas conformes à la loi. «L’article 48 de la même loi dispose également qu’après la première élection du conseil national de l’ordre, le décret relatif à l’administration de l’Ordre des Médecins et des élections au conseil national de l’ordre ne pourra pris ou modifié qu’après avis dudit ordre », tient-il à préciser. Le président de l’ONMS souligne que cet acte est la remise en cause de l’indépendance professionnelle des médecins qui, à son avis, est en principe universel que l’Ordre ne saurait accepter. Il est rappelé que de 65 en 2013, le nombre médecins inscrits est passé à 2250, soit une hausse de 90%. Ces professionnels n’ont pas manqué de rappeler leurs actions dans le domaine sanitaire. Il s’agit pour eux de l’intensification de la lutte contre l’exercice illégal de la médecine, l’arrestation et la condamnation de deux faux médecins les mois derniers. Ils invitent le Ministre à arrêter ses tentatives de déstabilisation de leur organisation et de s’occuper des problèmes des médecins en spécialisation. Ils invitent leurs membres à ne pas déposer de listes pour ces élections et d’attendre de trouver un terrain d’entente

NGOYA NDIAYE