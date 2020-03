Les militaires Sénégalais enlèvent un Gambien

Le secrétaire général du Parti du Congrès démocratique de Gambie (Cdg), Mammah Kandeh, s’insurge contre les Forces sénégalaises qui, dit-il, se sont introduits dans le village de Garawol Kuta, District de Kantora, en Gambie et ont enlevé une personne identifiée sous le nom de Sulayman Trawally.

Le Patron du parti Cdg, dans le communiqué daté du 14 mars 2020, relayé par freedomnewspaper.com, et visité par Senego, dénonce « la fusillade et l’enlèvement du Gambien Sulayman Trawally, originaire du village Garawol Kuta ».

Mammah Kandeh exprime ainsi de « graves préoccupations quant à cette action indigne des forces de sécurité sénégalaises » qui ont tiré sur « Sulayman Trawally, avant de l’enlever chez lui. « Les forces sénégalaises ont violé les protocoles de sécurité en s’introduisant indûment sur le territoire gambien ».

La victime hospitalisée au Sénégal

A en croire le Boss du parti Cdg, Sulayman Trawally se trouve actuellement au Sénégal, interné dans un hôpital de Tambacounda. Pour y recevoir des soins médicaux. Et, peut-être sera-t-il traduit en justice au Sénégal. Ces allégations, affirme Mammah Kandeh, sont confirmées par Alhgie Bacho Ceesay, chef du district de Kantora. Toutes choses qui lui font marteler que « les relations séculières qui existent entre la Gambie et le Sénégal exigent un grand respect mutuel de la souveraineté des nations ».

Ainsi, la Gdc invite le gouvernement sénégalais à rendre Sulayman Trawally à sa famille et à son pays pour qu’il soit traité de manière adéquate et dans le respect des droits souverains du bon peuple de Gambie. En outre, Mammah Kandeh appelle le Gouvernement gambien à établir la vérité et à traduire les coupables en justice. Et, par extension, à assumer pleinement ses responsabilités en ce qui concerne le maintien de notre souveraineté et la protection des biens des citoyens gambiens.