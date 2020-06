Les militants de «Nittu Dëgg» et des «Gilets rouges» libres

Une quinzaine de militants de Nittu Dëgg Valeurs et des Gilets rouges ont recouvré la liberté hier. Ils étaient arrêtés la veille pour manifestation non autorisée. Déférés au parquet, ces activistes ont été entendus par le substitut du procureur, Cissokho qui a classé le dossier sans suite. Pour rappel, ces jeunes activistes ont voulu manifester le 23 juin dernier pour réclamer la libération de Karim Xrum Xax et dire non au bradage du littoral. D’ailleurs, les avocats du jeune activiste en détention veulent déposer une demande de mise en liberté provisoire en faveur du jeune homme dont l’état de santé n’était pas des meilleurs.