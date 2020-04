Les nouvelles recommandations du Khalife général des Tidianes

Après sa sortie du vendredi dernier, dans le cadre des séances de prières pour implorer ALLAH (swt) contre la pandémie du Covid-19, et à la suite de ses recommandations de ce vendredi 3 avril 2020, le Khalife général des Mourides s’est encore adressé aux musulmans. Serigne Babacar Sy Mansour recommande à tout un chacun selon ses moyens et ses possibilités, de donner, soit du Riz, du sucre, de l’argent, de la viande, ou un repas aux nécessiteux. Le Khalife rappelle que ces actes de dévotion soient accompagnés d’un repentir sincère envers ALLAH (swt). Serigne Babacar Sy Mansour exprime toute sa compassion à toutes les familles et renouvelle ses ferventes prières à tous les Sénégalais d’ici et de la Diaspora.