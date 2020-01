Les performances des lions du weekend

Ils ont été beaucoup les joueurs Sénégalais à s’illustrer ce week-end dans leurs championnats respectifs.

Sada Thioub buteur face à l’OGC Nice (vidéo)

La vingtième journée de Ligue 1 voyait Angers faire la réception de l’OGC Nice. L’attaquant des Lions Sada Thioub a ouvert la marque pour les Angevins qui seront repris au score juste avant la pause. Très percutant dans le collectif angevin, Sada Thioub a inscrit son deuxième but de la saison en championnat sur les couleurs du SCO d’Angers. Sur une action d’une-deux avec Mangani, l’ailier des Lions a réussi une bonne frappe au poteau opposé. Les Noir et Blanc jouent actuellement contre les Niçois de Patrick Vieira et le score d’un but partout.

Famara Diédhiou encore buteur face à Wigan

Neuvième désormais de Championship, Bristol City de Famara Diédhiou encore buteur ce samedi, a pris le dessus sur Wigan sur le score de 2 buts à 0. Famara Diédhiou n’arrête plus de marquer depuis le début de la saison, et c’est bien pour sa formation. Bristol devait se maintenir en milieu de tableau de Championship par une victoire sur Wigan. Chose faite puisque Big Fam et ses partenaires sont arrivés à bout des Bleu et Blanc. Après l’ouverture du score de Jamie Patterson à la 77′ minute, le Lion a doublé la mise pour consolider la victoire des siens à la 79′ minute de jeu. Famara Diédhiou porte ainsi son compteur à 9 unités en 24 rencontres de championnat cette saison.

Privé de Koulibaly, Naples n’y arrive plus

Décidément, Naples n’y arrive plus ! L’équipe de Kalidou Koulibaly toujours absent sur blessure, enchaîne les mauvaises performances depuis le début de la saison. Naples vient de perdre encore une fois sur la pelouse de Lazio (0-1). Loin du leader Inter Milan avec 21 points de retard, les Azzuri ont encore plié les jambes devant les Romains. Avec des choix contestables, Gattuso n’a pas encore trouvé la bonne formule pour faire sortir Naples du gouffre. Avec un jeu haché et piètre, les poulains de Gattuso ont été puni par le redoutable Ciro Immobile à la 82′ minute du match. Ils sont désormais que 10ème du tableau et doivent désormais se battre pour le podium.

Rennes de Mbaye Niang battu par l’OM

Battu en fin de match par l’Olympique de Marseille (0-1), vendredi, Rennes a raté une belle occasion de mettre la pression sur le club phocéen. Pour l’attaquant Mbaye Niang (25 ans, 18 matchs et 8 buts en L1 cette saison), cette défaite peut être salutaire. « Il reste tellement de matchs. Aujourd’hui, tout le monde dit que le Stade Rennais doit jouer la Ligue des Champions mais ce ne sont pas les objectifs de base. Ça peut être aussi un mal pour un bien, pour que tout le monde revienne sur terre. Ça permet de laisser le groupe travailler. On fera les comptes à la fin », a considéré le buteur sénégalais en zone mixte. Un appel au calme de la part de l’attaquant des Lions qui figure dans l’équipe type de la décennie des Bretons avec pour bilan, 23 buts en 67 matches. Apparemment, la Ligue des Champions ne semble être un objectif pour l’ancien du Milan AC.

