Les Vertus du miel

Tiraillements, cernes, boutons… Il n’est pas toujours facile d’avoir une peau parfaite et éclatante ! Mais sachez que le miel peut vous y aider grâce aux vitamines A, B et C qu’il contient, et à ses propriétés hydratantes et revitalisantes.

Cernes et poches sous les yeux : il vous suffit simplement de diluer une cuillère à café de miel dans 10cl d’eau tiède. Imbibez deux cotons que vous laisserez poser 10 minutes. Et voilà, fini les traces de fatigue !

Acné et petits boutons : grâce aux propriétés antibactériennes du miel, vous pourrez calmer l'inflammation d'un bouton. Mélangez de la muscade en poudre à votre miel et appliquez doucement sur votre bouton. Laissez poser 20 à 30 minutes et rincez à l'eau claire.

1. Un baume pour des lèvres toutes douces

Le miel fait des miracles pour apaiser la peau sèche et les lèvres gercées. En effet, c’est un ingrédient régulièrement présent dans les compositions des produits cosmétiques dédiés à l’hydratation. Pour chouchouter la peau extra fragile de vos lèvres – qui est 5 fois plus fine que le reste de votre visage – misez sur du miel bio.

L’astuce ? Mélangez une cuillère à soupe de miel, trois cuillères à soupe de cire d’abeille et 5 cuillères à soupe d’huile de jojoba. La recette idéal pour soigner quotidiennement vos lèvres et les nourrir en profondeur.

2. Un gommage pour un teint de rêve

Le secret pour avoir teint éclatant ? L’exfoliation ! En effet, pour empêcher l’accumulation des bactéries et l’arrivée des points noirs, il est nécessaire d’opter pour un gommage une à trois fois par semaine. Grâce à ses propriétés astringentes, le miel assainie l’épiderme, tandis que ses enzymes peuvent naturellement clarifier et éclaircir le teint.

L’astuce ? Faites votre propre exfoliant en mélangeant du miel avec du sucre (environ un tiers de la quantité de miel que vous avez utilisée). Appliquez ce mélange sur votre peau en faisant des mouvements circulaires puis rincez.

3. Un masque hydratant pour une jolie peau

Étant un humectant naturel, le miel maintient l’eau dans l’épiderme, pour une peau plus souple, douce et nourrie en profondeur.

L’astuce ? Déposez simplement du miel sur l’ensemble de votre visage en évitant le contour des yeux. Laissez poser 15 à 20 minutes puis rincez à l’eau claire.

4. Un balayage naturel pour des cheveux lumineux

Tout comme le citron, les enzymes du miel peuvent clarifier et éclaircir le teint – mais aussi les cheveux ! Le must ? L’effet soleil, ultra tendance l’été ! Même si cette recette fonctionne mieux sur les chevelures claires, elle est aussi efficace sur les cheveux plus foncés à condition d’être patiente.

L’astuce ? Si vous souhaitez de la brillance, misez sur du miel jaune à mélanger avec deux cuillères à soupe de jus de citron. Si vous recherchez des tonalités caramel, optez pour le miel ambre à mélanger avec deux cuillères à soupe de cannelle. Appliquez le mélange souhaité sur vos cheveux et laissez-le poser toute une nuit. À répéter régulièrement pour les chevelures foncées.