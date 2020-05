Les victimes de Habré réclament son retour en prison

Alors que Habré bénéficie d’une permission de sortie de rison pour cause de la Covid 19, ses victimes exigent qu’il rejoigne sa cellule. Les victimes se disent inquiètes car les avocats et les partisans de Habré ont fait campagne pour sa libération, ce qui a poussé le Comité des Nations Unies contre la torture, le 23 décembre 2019, à écrire au Sénégal pour l’avertir que « la libération prématurée des auteurs des crimes internationaux les plus graves n’est pas conforme aux obligations » découlant de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont l’obligation de punir les actes de torture par des sanctions qui tiennent compte de leur gravité.