LES VŒUX DU MEDS: 2020, ANNÉE DES GRANDES RÉALISATIONS

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (Meds) a sacrifié, hier, à l’occasion des Mercredis du Meds, à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Le Président Mbagnick Diop a adressé ses vœux aux membres de l’organisation patronale pour 2020. Occasion saisie par le Président du Meds pour décliner les réalisations de l’année écoulée ainsi que les projets futurs. Voici l’intégralité de son discours.

Mesdames, Messieurs du Bureau exécutif

Mesdames, Messieurs du Conseil d’Administration

Mesdames, Messieurs membres du MEDS

Monsieur le secrétaire général,

Monsieur le Directeur Exécutif du Comité Scientifique

Mesdames, messieurs membres du staff du président

Messieurs les conseillers spéciaux de Monsieur le président

Mesdames, Messieurs, chers invités,

Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis à nouveau de nous retrouver ici même au seuil de la nouvelle année 2020.

Par son incommensurable générosité et Sa grande magnificence, Il nous a, durant l’année 2019, incubés et préservés de tout mal qui annihile les ardeurs.

Vous devinez, par conséquent, la joie et l’immense fierté qui m’animent en souhaitant à chacune et à chacun d’entre vous une année de paix, de quiétude, de mobilité professionnelle et de bonification familiale.

En ce début de l’année 2020, c’est un réel bonheur et un immense plaisir de m’adresser à vous pour vous délivrer mon message de nouvel an, marqué surtout par des félicitations et des encouragements ; car pour moi, 2019 aura été, pour le MEDS, une année décisive!

En effet, le MEDS a déroulé son programme durant l’année 2019 avec succès. Je peux citer :

Le Forum du 1 er emploi

emploi La conférence annuelle des femmes – CFD

L’Assemblée Générale du MEDS

Les Assises économiques du MEDS

Les cauris d’or

Le salon des Startups

Les Business Breakfast

Notre participation à tous les événements d’ordre économique, financier, scientifique, social organisés par l’Etat du Sénégal et nos partenaires internationaux.

Les missions économiques à l’internationale

Et surtout la troisième édition des ALA, un succès planétaire qui a valu au MEDS à nouveau une reconnaissance internationale

Pour nous du MEDS, le bonheur humain, la paix des cœurs et des âmes, ne proviennent que de la consolidation de la solidarité, de la fraternité et de l’unité qui font notre force.

Aujourd’hui, nous devons, plus que jamais, être fiers de notre dynamisme qui fait de nos Entreprises des institutions qui savent sur qui compter.

Nous avons une chance commune. C’est d’avoir fait du MEDS le fruit de l’investissement grâce à des liens réciproques de confiance, d’actions et de foi en soi.

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Dans le légitime orgueil de notre fierté, je demeure convaincu que nous sommes un grenier inépuisable de l’Excellence et de l’Emergence, référentiel économique et social du Sénégal. Ensemble, nous avons fait du professionnalisme et de l’énergie de nos Entreprises, des facteurs nationaux de production.

Fort de son identité remarquable, le MEDS incarne et cultive à la fois la loyauté, l’innovation, la solidarité, le dévouement et le génie créateur, qui traduisent son ancrage, reflètent son ambition et singularisent son positionnement institutionnel.

Grâce à ces cinq piliers, notre Mouvement opère avec agilité et habileté, pour rester l’ambassadeur et le référentiel de l’entreprise Sénégalaise: petite, moyenne ou grande.

Durant l’année écoulée, le MEDS s’est distingué en une structure entreprenante qui a réussi, dans la cohérence et la cohésion – avec innovation et abnégation – à unir les moyens matériels de production de nos Entreprises à des ressources financières investies dans des initiatives novatrices.

Chacun d’entre nous dans son domaine respectif, a su faire la différence.

Notre capital de créativité est largement favorisé par un capital humain dont je salue le dévouement et les capacités de travail, d’exécutions de labeurs instruits, de créativité et d’entente.

Mesdames, Messieurs, Mes chers collègues,

Au seuil de la nouvelle année, je voudrai vous féliciter très sincèrement pour toutes les performances consolidées en 2019. Cette année qui a pris fin a été une période durant laquelle le MEDS a démontré qu’il compte et pèse dans le monde des affaires, dans la gouvernance publique, dans l’économie et dans la marche du Sénégal et de la sous-région.

Les gigantesques pas qui ont été posés par le MEDS et sa vitalité ont toujours été galvanisés et sont dynamisés par l’enthousiasme et l’engagement de ses membres.

Derrière ma modeste personne et grâce à votre confiance et votre soutien constant, le MEDS est devenu une institution symbolisant la créativité de l’entreprenariat sénégalais.

Très bientôt, le MEDS va fêter ses 20 ans. Oui 20 ans déjà ! Comme si c’était hier. Deux décennies d’action, de vision, d’audace, d’innovation et de réalisation de grands projets.

Le MEDS est un acteur national majeur, dans le leadership des valeurs sociales, sociétales, économique, de créativité et d’innovation. A cet effet, le MEDS a toujours démontré avec succès, ses dimensions citoyennes, sociales et humanitaires.

Je vous en remercie et vous congratule.

Mesdames, Messieurs, Mes chers collègues,

Nous avons donné la preuve qu’en ce seuil du 21ème siècle, l’Entreprise se caractérise par sa fructueuse capacité productive de s’associer avec l’Etat afin de servir le bien national par une contribution qualitative et féconde de biens et services utiles dans le partenariat Public/Privé.

En conséquent, mon ambition est plus qu’un engagement . Devant vous, je m’assigne d’amples objectifs à atteindre impérativement en cette année 2020 qui commence.

Ces objectifs sont la consolidation du droit d’initiative économique, le renforcement des habilités méthodiques et méticuleuses dans le partenariat entre le secteur privé qui est le nôtre et celui de l’Etat, l’établissement d’une stratégie de galvanisation de l’innovation et de la capacité de production entrepreneuriale et, enfin, l’affermissement de la force patronale du MEDS, devenu une institution incontournable qui pèse et doit continuer à peser dans la mise en œuvre de toutes les politiques publiques – 2020.

C’est donc dire que 2020 sera pour le Mouvement des Entreprises du Sénégal, l’année des grandes réalisations!

Je souhaite que l’année 2020 soit une année de réussites multiples aiguillonnées par l’ardeur au travail, le raffermissement de la confiance placée en nos Entreprises, l’usage rationnel des ressources et la garantie de succès dans nos multiples initiatives dans la magnificence de l’énergie professionnelle dans l’exécution des projets et programmes.

Je formule le vœu que l’année 2020 soit l’année du MEDS comme le fussent les 19 dernières années. Je souhaite que les Entreprises qui le composent soient les grands bénéficiaires des projets, programmes et chantiers de l’Etat, des Institutions nationales et internationales et des mécanismes du marché libre.

Avant de conclure mes propos, je vous invite à avoir une pensée pieuse pour nos collègues et amis qui nous ont quittés et de formuler des prières pour que leur âme repose en paix.

Aussi pour ceux qui sont alités, nous leur souhaitons un prompt rétablissement.

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS est dans une dynamique de croissance avec notre positionnement traditionnel unique dans l’univers patronal, à savoir: une organisation de réflexion stratégique, d’initiatives novatrices et de propositions.

Que cette année soit pour vous et vos familles respectives, une année de stabilité, de paix, de succès, de prospérité et de consolidation des acquis !

Mesdames, Messieurs, Chers collègues, chers amis

Que Dieu vous couve et vous couvre !

C’est pour moi chaque année un moment d’émotion et de communions entre vous mes collègues et moi-même.

Ensemble pour un MEDS conquérant.

Bonne et heureuse année 2020 !

Que vive le MEDS!

Je vous remercie de votre aimable et avenante attention.