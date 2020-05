les voitures électriques pourraient partager leurs batteries en roulant

Les bornes de recharge pour les voitures électriques vont-elles devenir inutiles ? Des chercheurs ont imaginé un système de ravitaillement partagé, où les voitures s’échangent leur électricité grâce à un bras télescopique et une « rémunération » sous forme de crédit. De quoi diminuer la taille nécessaire des batteries et donc le coût des voitures.

Les avions de chasse sont parfois ravitaillés en vol lors de longues missions : un avion ravitailleur s’approche de l’appareil et déploie une perche ou un tube flexible pour remplir le réservoir. Alors pourquoi ne pas faire la même chose pour les voitures électriques ? Des chercheurs de l’université de Floride ont imaginé un système de partage où les voitures se connectent en réseau en échangeant leur électricité, formant une gigantesque « batterie partagée » plutôt que des milliers de batteries individuelles. Nommé P2C2 (Peer-to-Peer Car Charging), le concept décrit sur la plateforme de prépublication arXiv repose sur des bras télescopiques magnétiques, qui se déploient entre deux véhicules qui se suivent lorsque l’un d’eux a besoin de refaire le plein.

Un « crédit électricité » versé sur votre compte

Une idée qui fleure bon la science-fiction mais qui existe pourtant déjà. Volkswagen a présenté il y a peu une borne de recharge mobile qui viendrait ravitailler les voitures électriques dans les parkings, et l’entreprise italienne Andromeda commercialise un chargeur transportable dans le coffre d’un véhicule pour recharger une voiture en panne grâce à un câble. Les chercheurs américains vont plus loin, en imaginant un convoi de voitures électriques entièrement automatisé et piloté par un logiciel intelligent. Chaque batterie serait reliée à un « cloud » géant, qui redistribuerait l’électricité entre les véhicules selon les besoins. Afin que le « donneur » ne soit pas pénalisé, il se verrait attribuer un crédit d’électricité utilisable lors d’un prochain trajet.