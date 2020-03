L’Espagne arrête ses activités économiques non essentielles

Deuxième pays le plus touché au monde en termes de décès, l’Espagne a décidé de suspendre ses activités de production de biens et de services non essentiels, a décidé le gouvernement socialiste, samedi 28 mars.

Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a décidé, samedi 28 mars, de suspendre toutes les activités non essentielles : « Tous les salariés des activités non essentielles devront rester chez eux durant les deux prochaines semaines », soit jusqu’au 9 avril. Parmi les travailleurs toujours autorisés à travailler, on compte notamment ceux de la santé, de l’alimentation ou de l’énergie, a-t-il été décidé à l’occasion d’un conseil des ministres extraordinaire.