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Mamadou Coly, statisticien à la CENA a adressé une correspondance à Abdoulaye SYLLA, Président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) une correspondance dans laquelle il l’interpelle formellement sur les enjeux de fonctionnement de la CENA, de la situation administrative et socio-professionnelle de son personnel. In extenso sa missive.

Objet : Interpellation formelle sur les enjeux de fonctionnement de la CENA, de la situation administrative et socio-professionnelle de son personnel

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de venir, par la présente, attirer à nouveau votre haute attention sur un certain nombre de préoccupations relatives au fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), ainsi qu’à la situation administrative, sociale et professionnelle de son personnel.

En effet, lors de notre entretien du 10 janvier 2025, j’avais eu l’occasion de vous faire part de plusieurs observations et propositions portant aussi bien sur le fonctionnement de notre institution que sur l’amélioration des conditions de travail des agents de la CENA.

À cette occasion, vous aviez bien voulu prendre note de mes propositions et m’assurer que vous les examineriez avant de me revenir. Dans l’attente de cette suite, et considérant l’importance des questions soulevées, j’estime nécessaire de vous adresser la présente correspondance afin de formaliser mes préoccupations. Car, comme le dit si bien l’adage, l’administration est écrite.

I. Sur les enjeux de modernisation et de renforcement du fonctionnement de la CENA

Au regard des exigences actuelles en matière de gouvernance électorale, de transparence et d’efficacité administrative, il me paraît indispensable que la CENA engage une dynamique de modernisation de ses méthodes de travail et de ses outils opérationnels.

À cet effet, j’avais notamment formulé les propositions suivantes :

· Moderniser la stratégie de communication de la CENA :

La CENA gagnerait à engager une modernisation progressive de sa stratégie de communication en réduisant sa dépendance aux méthodes traditionnelles au profit d’une communication digitale axée sur les outils numériques et les nouvelles technologies. Cette évolution devrait être particulièrement renforcée durant les opérations de révision ordinaire et exceptionnelle des listes électorales, périodes durant lesquelles l’information et la sensibilisation des citoyens revêtent une importance capitale.

Dans cette perspective, l’institution devrait développer une présence numérique plus dynamique, interactive et accessible, à travers les réseaux sociaux, les plateformes digitales et les outils de communication innovants. L’intégration de l’intelligence artificielle pourrait également constituer un véritable levier de modernisation, notamment pour automatiser la diffusion des informations, développer des assistants virtuels pour les citoyens, produire des contenus pédagogiques adaptés, faciliter l’accès à l’information dans les langues nationales, sensibiliser les primo-votants et lutter efficacement contre la désinformation. Pourtant, je vous avais dit que la ressource est disponible et ça ne nécessite pas beaucoup de ressources financières.

· Renforcer le contrôle et la supervision du fichier électoral :

La CENA devrait disposer d’un code d’accès sécurisé ou des mécanismes d’habilitation appropriés lui permettant d’exercer pleinement et de manière permanente ses missions de contrôle et de supervision du fichier électoral en temps réel, dans le strict respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données personnelles.

Depuis sa création, la CENA n’a jamais véritablement exercé un contrôle en temps réel du fichier électoral. À chaque échéance, le fichier lui est transmis sous une forme déjà constituée, sans qu’elle dispose des moyens techniques et des habilitations pour en suivre le processus de constitution, de mise à jour et de fiabilisation.

Cette situation soulève une question fondamentale : comment la CENA peut-elle garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la transparence du fichier électoral si elle ne dispose pas d’un accès autonome permettant d’en vérifier les différents mouvements ?

À cet égard, mon expérience personnelle lors des élections législatives de 2017 demeure illustrative : en ma qualité de statisticien, la CENA avait mis à ma disposition trois fichiers électoraux différents. Faute de pouvoir identifier avec certitude le fichier fiable, je n’avais finalement pas été en mesure de produire un rapport statistique.

Il serait donc nécessaire de mettre en place un dispositif permettant à la CENA de disposer d’un accès sécurisé à distance et permanent, de consulter et contrôler à distance les opérations d’inscription, d’accéder à l’historique des modifications, de s’appuyer sur un référentiel officiel unique et de procéder à des vérifications indépendantes.

· Instaurer des réunions régulières de coordination avec le personnel :

Il serait souhaitable d’institutionnaliser des réunions mensuelles de coordination avec l’ensemble des agents de la CENA, afin de partager les orientations stratégiques, de faire le point sur l’état d’avancement des activités, d’évaluer les résultats obtenus et de définir collectivement les mesures correctives nécessaires.

En effet, depuis votre arrivée à la tête de l’institution, nous avons constaté qu’aucune réunion formelle de coordination n’a été organisée. L’Institution gagnerait à atteindre efficacement ses objectifs en engageant une communication interne structurées, en partageant sa vision et à en se concertant de manière permanente.

Développer des outils numériques de collecte pour l’acquisition de données électorales en temps réel :

La CENA gagnerait à concevoir et à déployer, dans l’ensemble des bureaux de vote, un dispositif numérique intégré permettant la collecte, la transmission et la centralisation des données en temps réel. Il s’agit de passer d’un dispositif de supervision essentiellement fondé sur des rapports transmis après coup à un système de suivi numérique permettant de disposer d’informations fiables pendant le déroulement du scrutin, tout en prévoyant des mécanismes de fonctionnement hors connexion dans les zones à couverture internet insuffisante.

II. Sur la situation administrative, sociale et professionnelle du personnel

Monsieur le Président,

La performance et la crédibilité d’une institution dépendent également de la qualité de la gestion de ses ressources humaines. À ce titre, la situation du personnel de la CENA appelle une attention particulière et des réponses structurelles.

· L’absence d’une grille salariale au sein de la CENA :

À ce jour, la CENA ne dispose pas d’une grille salariale formellement établie, validée et communiquée au personnel. Cette préoccupation est d’autant plus importante que la loi n° 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic encadre le régime du personnel des entités concernées.

Plusieurs questions méritent d’être posées : sur quelle base juridique les salaires sont actuellement fixés ? Comment justifier les écarts de rémunération, notamment lorsqu’en tant qu’ancien Inspecteur général d’État, vous avez fait appel à un gestionnaire issu de l’administration et aujourd’hui retraité, dont la rémunération serait largement supérieure à celle des cadres ayant capitalisé plus de dix ans d’ancienneté au sein de la CENA ?

Il est difficilement compréhensible que le président d’une institution chargée de veiller à la légalité continue de faire procéder au paiement des salaires d’une manière illégale, sans fondements juridiques et réglementaires clairement documentés.

· L’absence d’un véritable plan de carrière :

Le personnel ne dispose pas d’un dispositif formalisé définissant les perspectives d’évolution professionnelle, les possibilités d’avancement et les conditions de promotion. Il est difficile de demander aux agents de maintenir un engagement élevé lorsqu’aucune perspective concrète ne leur est garantie, en particulier pour les cadres expérimentés de la maison. La gestion des carrières doit reposer sur des critères objectifs et transparents.

· L’absence d’une ligne budgétaire dédiée à la formation :

Le renforcement de capacités constitue un investissement stratégique indispensable. Monsieur le Président, nous avons constaté qu’au cours des trois dernières années, la CENA n’a pas réussi à exécuter intégralement son budget. Pourquoi ne pas profiter de ces marges budgétaires disponibles pour revaloriser les salaires misérables des agents et instaurer un véritable programme annuel de formation, à l’image de ce qui se passe dans l’administration publique ?

· La question de l’assurance maladie :

Il apparaît difficilement compréhensible que les agents de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ne disposent toujours pas d’un système d’assurance maladie pérenne, transparent et adéquat, alors que certains membres de l’institution bénéficient déjà de régimes de prise en charge sanitaire spécifique, tels que le Plan Sésame ou les dispositifs afférents aux régimes de retraite.

Une telle distorsion soulève une exigence impérative de justice sociale, d’équité et de transparence. La protection sanitaire du personnel ne saurait en aucun cas constituer un avantage discrétionnaire ou un privilège réservé à une minorité. Elle représente, au contraire, un droit fondamental inaliénable qui doit bénéficier à l’ensemble des agents, sans distinction hiérarchique ni aucune discrimination.

Dès lors, plusieurs interrogations fondamentales demeurent :

Sur quel fondement réglementaire ou éthique perdurent ces réticences à garantir aux agents de la CENA leurs droits sociaux fondamentaux ?

Comment justifier que certains collaborateurs continuent de bénéficier d’une couverture sanitaire privilégiée tandis que l’écrasante majorité du personnel en est privée ?

Les agents de la CENA, qui œuvrent au quotidien pour la réussite des missions républicaines de l’institution, méritent pleine considération, protection sociale et respect scrupuleux de leurs droits. L’institution se doit de formaliser, dans les meilleurs délais, un système de couverture maladie universel et transparent pour l’ensemble de son personnel.

· La non-attribution de bons de carburant aux cadres utilisant leurs véhicules personnels :

Certains cadres effectuent de très longs trajets pour rejoindre leur lieu de travail et mobilisent leurs véhicules personnels pour les nécessités de service, supportant des charges financières importantes (carburant, entretien, usure, péage).

La reconnaissance du personnel ne devrait pas se limiter au simple versement du salaire mensuel, d’autant plus que vous aviez, dès votre prise de fonction, jugé le niveau de rémunération des agents insuffisants, allant jusqu’à nous promettre une revalorisation salariale dans les meilleurs délais — promesse qui, à ce jour, demeure sans suite concrète. Cette reconnaissance doit intégrer des mesures concrètes prenant en compte ces contraintes logistiques et financières.

· La réfection répétitive de l’immeuble du Fonds de Garantie Automobile :

En 2024, vous aviez engagé un marché portant sur la réfection et l’aménagement de cet immeuble en location (comportant des aménagements superflus tels que des pots de fleurs), alors que le bâtiment ne présentait pas de dégradations structurelles majeures. Plus préoccupant encore, en 2026, nous assistons à de nouveaux travaux de réfection de ce même immeuble, au détriment du personnel qui fait face à des difficultés socio-professionnelles sérieuses.

Monsieur le Président, quelle est réellement l’urgence qui justifie l’engagement de nouvelles dépenses sur un batiment dont la CENA n’est pas propriétaire ? En tant qu’ancien Inspecteur général d’État, la bonne gouvernance exige de vous assurer que chaque dépense réponde à un besoin réel, qu’elle soit économiquement justifiée et qu’elle serve effectivement l’intérêt de l’institution.

III. Sur la nécessité d’une réponse institutionnelle et de mesures concrètes

Monsieur le Président,

Votre arrivée à la tête de la CENA avait suscité un immense espoir au sein du personnel, notamment lorsque vous avez entrepris d’assainir la gestion des contrats spéciaux accordés aux retraités, allant jusqu’à mettre à terme à des contrats de retraités récents, dont je suis persuadé qu’ils pouvaient pourtant encore continuer à faire valoir leur expertise au sein de la CENA.

C’est donc avec une vive stupéfaction que nous constatons aujourd’hui que le gestionnaire de la CENA que vous avez recruté, pourtant lui-même admis à faire valoir ses droits à la retraite, continue de bénéficier de ce régime dérogatoire.

Je me rappelle également de l’une de vos premières mesures à la tête de la CENA : la suppression des acquis sociaux accordés au personnel par votre prédécesseur, au motif qu’ils ne reposaient sur aucune base juridique formelle. Vous aviez alors jugé nécessaire de remplacer ces acquis par une prime trimestrielle et de procéder à une revalorisation de nos salaires.

Monsieur le Président, si votre ambition est de bâtir une administration forte, moderne et respectueuse des droits de ses agents, il s’avère essentiel que toutes les décisions relatives à la politique sociale soient formalisées par des actes administratifs appropriés, notamment des arrêtés ou décisions. En effet, une politique sociale ne doit pas reposer uniquement sur des annonces ou des décisions verbales. Elle doit être juridiquement encadrée, clairement définie et durablement sécurisée afin de protéger aussi bien l’administration que les agents.

Cet état de fait soulève légitimement de sérieuses interrogations quant à la cohérence des réformes engagées et au respect du principe d’équité qui doit prévaloir dans la gestion des ressources humaines de notre institution.

Le personnel attendait de votre gouvernance une véritable rupture avec les pratiques du passé. Il serait regrettable que les règles d’exemplarité qui ont fondé cet espoir ne s’appliquent pas à tous avec la même rigueur et la même impartialité.

Monsieur le Président,

Ce n’est nullement parce que nous sommes dans l’impossibilité de créer un syndicat au sein de la CENA ou d’organiser une conférence de presse pour dénoncer les difficultés et les dysfonctionnements que traverse notre institution. Si nous faisons le choix de ne pas emprunter cette voie, ce n’est certainement pas par manque de moyens de nous faire entendre, mais plutôt par sens des responsabilités et par considération pour la sensibilité de la mission confiée à la CENA.

Nous sommes pleinement conscients de l’importance stratégique de notre institution pour la démocratie et la stabilité de notre pays. C’est précisément pour cette raison que nous privilégions la retenue, le dialogue et les voies internes pour exprimer nos préoccupations.

Toutefois, cette attitude responsable ne doit en aucun cas être interprétée comme de l’indifférence, de la résignation ou un renoncement à nos droits et à notre dignité professionnelle.

Par ailleurs, ces différentes préoccupations ne sont pas de simples observations isolées. Elles traduisent des enjeux importants qui touchent directement à la gouvernance, à l’efficacité opérationnelle et à la stabilité institutionnelle de la CENA.

Ma démarche ne procède nullement d’une volonté de contestation, encore moins d’une remise en cause de votre autorité. Elle s’inscrit plutôt dans une logique de contribution constructive, de responsabilité professionnelle et d’attachement à l’institution. Je demeure convaincu que les propositions formulées peuvent contribuer à améliorer sensiblement le fonctionnement de la CENA et les conditions de travail de ses agents.

C’est pourquoi je souhaiterais respectueusement que ces différentes questions puissent faire l’objet d’un examen approfondi et déboucher sur des orientations ou des mesures concrètes.

Dans l’espoir que la présente correspondance retiendra toute votre attention et qu’elle contribuera à ouvrir des perspectives de solutions aux préoccupations soulevées, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Mamadou COLY Statisticien à la CENA

Ampliation :