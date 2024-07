Lettre ouverte au DG du Port : la création d’emplois ne débute pas par l’augmentation du taux de chômage

Partager Facebook

Le Port Autonome de Dakar est, depuis quelques jours, au cœur d’une polémique suite à l’annonce de la suspension de tous les contrats arrivés à terme, “dans le cadre d’une évaluation globale de la Gestion des ressources humaines” qui a donné naissance à une mission d’audit. Il est, dès lors, primordial de rappeler à M. Waly Diouf Bodian les conséquences de ses décisions présentes et futures sur l’avenir de centaines de foyers Sénégalais.

Injustice, favoritisme. À ces mots qui sont souvent revenus lorsqu’il a été demandé au peuple Sénégalais souverain les raisons de sa lutte acharnée pour une alternance peut s’ajouter le népotisme. Licencier des citoyens Sénégalais de la main gauche et embaucher des “proches” de la main droite ne s’inscrirait pas dans la logique d’égalité des chances qui a été prônée par le régime en place lorsqu’il était à la quête du pouvoir. Le “Jub, Jubàl, Jubànti” est ce à quoi nous avons été appelé. Nul n’est au-dessus du mot d’ordre.

Tout d’abord, M. le Directeur Général du PAD, permettez-moi de vous rappeler – qu’au delà de l’étiquette politique qui semble coller à la peau des concernés – ils sont avant tout des membres à part entière de la population Sénégalaise dont l’avenir vous a été confié pour les cinq prochaines années et des soutiens de famille qui se démènent tant bien que mal malgré un contexte socio-économique peu évident. Les mettre à la porte injustement mettrait en péril le devenir de centaines de foyers, et donc de compatriotes dont vous êtes en charge. Ce n’est pas de la sorte que vous participerez à la baisse du taux de chômage, bien au contraire, vous déplacerez juste le problème. S’il n’y a aucun agent portuaire qui encouragerait l’emploi d’un “fantôme” percevant injustement le salaire d’un travail qu’il n’effectue pas, tout le monde est d’accord pour dire qu’il serait inacceptable de licencier des portuaires qui font convenablement leur travail au quotidien.

Aussi, Monsieur le Directeur Général, en vue de votre recrutement futur, j’attire votre attention sur le respect de l’égalité des chances et l’absence de tout type de népotisme. Vous nous y avez convié, nous vous y invitons à notre tour. Si j’estime qu’il n’est nullement nécessaire de vous le répéter même si “la répétition est pédagogique”, je vous rappelle tout de même que les Sénégalais ont voté pour un projet de rupture visant à ne plus voir certaines pratiques.

Enfin, Monsieur le Directeur Général, souvenez vous que – vous et l’ensemble du Gouvernement – êtes en charge de la destinée de tous les Sénégalais sans distinction aucune.

Je garde espoir que ces portuaires, qui sont avant tout des Sénégalais de tout bord, verront très prochainement leurs doutes se dissiper et qu’ils pourront continuer à contribuer dignement à la bonne santé économique du pays à travers le Port Autonome de Dakar dont le rôle fondamental n’est plus à démontrer.

Pour finir, je vous invite à prioriser la communication et à exceller dans ce domaine car les mots ont un sens lourd dans la lourde tâche qui vous est confiée.

LOUIS Chaupin,

Portuaire et Président du Mouvement des Jeunes pour le Développement