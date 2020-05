L’étude du Lancet est une «une espèce de fantaisie complètement délirante»

Didier Raoult persiste et signe. Dans une vidéo publiée sur le compte YouTube de l’IHU, dont il est le directeur, le professeur se défend, après la publication d’une étude dans The Lancet qui remet en cause le recours à l’hydroxychloroquine pour traiter le coronavirus, et par ce biais, les préconisations du médecin marseillais. « Je ne sais pas si ailleurs l’hydroxychloroquine tue, mais ici elle sauve des vies », lance le professeur Raoult.

Pour rappel, cette étude parue vendredi, qui s’appuie sur des données portant sur 96.000 patients au total, a conclu que ni la chloroquine, ni l’hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19 chez les malades hospitalisés. Selon cette étude, ces molécules augmentent même le risque de décès et d’arythmie cardiaque. Suite à cette étude, qu’il cite dans une série de tweets sur le sujet, le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé une révision des règles de prescription de l’hydroxychloroquine.