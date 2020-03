L’UEFA a aussi annoncé la création de deux groupes de travail. Le premier traitera du calendrier, avec deux représentants de l’UEFA, deux de l’ECA (association européenne des clubs) et deux des Ligues européennes. Le second groupe de travail s’occupera des conséquences économiques des décisions prises.

L’UEFA a annoncé, ce mardi matin, aux Ligues et aux clubs sa décision de repousser l’Euro à l’été 2021 (du 11 juin au 11 juillet) et de suspendre provisoirement la Ligue des champions et la Ligue Europa.