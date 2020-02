L’ex DG de Dangote arrêté

L’ex-Directeur général de Dangote est entre les mains de la Section de recherches (Sr) depuis hier. En effet, selon le quotidien LesEchos, Aramine Mbacké a été arrêté par les gendarmes qui ont exécuté la contrainte par corps sollicitée par la femme d’affaires Oumy Thiam. Pour humer l’air de la liberté, Aramine devra casquer plus de 57 millions F Cfa.

Rappelons que Oumy Thiam a accusé l’ex-Dg de Dangote d’escroquerie et de faux et usage de faux portant sur plus de 537 millions de francs Cfa. Il l’avait auparavant convaincue d’investir dans l’importation de sucre, selon elle. Selon toujours la dame, Aramine Mbacké lui a produit de fausses lettres de crédit en lui faisant croire qu’elle pouvait gagner beaucoup d’argent.