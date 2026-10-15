LFI-2027 : Les budgets de la Présidence et de la primature haussent, celui de l’Assemblée raboté…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’État du Sénégal a finalisé l’élaboration de son budget 2027, qui prévoit 6 012,1 milliards de FCFA de recettes et 7 363,7 milliards de FCFA de dépenses. Pour les institutions constitutionnelles, à savoir la Présidence de la République, l’Assemblée, la Primature, la Cour suprême, la Cour des comptes et le Conseil constitutionnel, plus de 296,6 milliards de FCFA de crédits leur sont consacrés.

La présidence grimpe à 223,8 milliards

Les crédits de la Présidence de la République sont prévus à 223,8 milliards de FCFA, contre 204,5 milliards de FCFA en 2026 (Crédits de paiement), soit une progression de 19,3 milliards de FCFA.

Ces crédits sont répartis entre plusieurs programmes. Le programme « Présidence de la République » reçoit 183,3 milliards de FCFA, contre 196,1 milliards dans la LFI 2026. Pour le programme « Contrôle des entreprises publiques », les crédits sont maintenus à 800 millions de FCFA.

Les crédits du programme « Fonds intergénérationnel » connaissent, eux, une forte hausse. Ils passent de 7,6 milliards de FCFA en 2026 à 39,7 milliards de FCFA en 2027.

Par ailleurs, le programme « Présidence de la République » comprend plusieurs catégories de dépenses. Les dépenses de personnel sont prévues à 19,7 milliards de FCFA et les acquisitions de biens et services à 8,2 milliards de FCFA.

Les transferts courants s’élèvent à 83,6 milliards de FCFA, les investissements à 11,6 milliards et les transferts en capital à 60,1 milliards de FCFA.

Les crédits de l’Assemblée en baisse

L’Assemblée nationale disposera d’un budget de 21,1 milliards de FCFA en 2027. L’institution dirigée par Ousmane Sonko voit ainsi ses crédits diminuer de 1,2 milliard de FCFA.

Sur cette enveloppe, 17,7 milliards de FCFA sont affectés aux transferts courants, 3 milliards aux transferts en capital et 318,2 millions aux investissements. Les données présentées ici ne précisent pas les montants consacrés aux dépenses de personnel et aux autres postes de dépenses.

Une hausse de 1,4 milliards chez Al Aminou

Contrairement à l’Assemblée nationale, la Primature voit ses crédits augmenter. Ils passent de 30,9 milliards de FCFA dans la LFI 2026 à 32,3 milliards de FCFA en 2027, soit une hausse de 1,4 milliard de FCFA.

Les dépenses de personnel sont prévues à 7,8 milliards de FCFA, les acquisitions de biens et services à 3,7 milliards, les transferts courants à 8,6 milliards et les investissements exécutés par l’État à 12,1 milliards de FCFA.

Cour suprême, le Conseil constitutionnel et cie

En 2027, le budget du Conseil constitutionnel progresse à 1,5 milliard de FCFA, contre 1,3 milliard en 2026. Pour la Cour suprême, les crédits sont, en revanche, revus à la baisse. Ils passent de 4,7 milliards de FCFA en 2026 à 4,6 milliards en 2027.

La Cour des comptes voit également son enveloppe diminuer de plus de 400 millions de FCFA. Ses crédits passent de 13,4 milliards de FCFA dans la LFI 2026 à 13 milliards en 2027.