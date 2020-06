LFR: Les budgets de la Présidence et de l’Assemblée en hausse

En ces temps de cure budgétaire, certaines institutions et ministères ont cependant vu leur portefeuille grimper. Il en est ainsi de la Présidence de la République, dont le budget passe de 78 999 170 084 à 81 739 371 516 F Cfa. L’Assemblée nationale, même en chômage technique, connait également une légère hausse. Passant de 17 801 162 000 à 18 501 162 000 F Cfa.

Mais la plus grande hausse, au niveau des institutions, a été constatée avec le Secrétariat général du gouvernement, dont le budget est passé de plus de 25 milliards à plus de 35 milliards F Cfa.

En ce qui concerne les ministères, les fortunes sont diverses. Comme on pouvait s’y attendre, le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale grimpe à 222 702 441 073 F Cfa, contre plus de 191 milliards dans la LFI. Quant au ministère en charge du Développement communautaire, son budget est passé de plus de 101 milliards à plus de 138 milliards, soit un bond de 37 milliards environ. Le budget du ministère des Affaires étrangères passe de plus de 65 milliards à plus de 78 milliards, celui des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement de plus de 295 à 313 milliards ; le ministère des Finances et du Budget : de plus de 218 à plus de 235 milliards F Cfa…

En outre, aussi surprenant que cela puisse paraitre, le budget du ministère des Forces armées, en ces temps de pandémie, passe de plus de 198 milliards à plus de 250 milliards F Cfa. Le ministère de l’Urbanisme connait également une augmentation de plus de 6 milliards, en passant de 75 à plus de 81 milliards F Cfa. Idem pour la jeunesse qui passe de plus de 14 milliards à plus de 20 milliards F Cfa.

Parallèlement, d’autres départements non moins stratégiques ont vu leur dotation chuter. Ainsi, le budget du ministère de la pêche et de l’Economie maritime passe de plus de 48 à 39 milliards F Cfa ; l’Agriculture : de plus de 152 à 141 milliards, l’Energie : de plus de 255 à 225 milliards, l’Elevage et production animales : plus de 25 à 18 milliards F Cfa. Au même moment, le budget du ministère des Collectivités territoriales a connu une chute considérable, en passant de plus de 106 milliards à plus de 90 milliards F CFa.