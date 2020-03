L’histoire épatante du faux doc Amadou Samba

L’OBS reparle de l’histoire épatante du faux docteur Amadou Papy Samba. Membre de la convergence des cadres de l’Apr, Samba, pour valider son militantisme, aux côtés de l’APR, rôdait autour d’Homère Seck, beau-père de Macky Sall. Il a intégré la CCR sans l’aval des cadres Rufisquois. Il avait participé à la dernière rencontre des cadres de l’Apr, le 16 novembre dernier au King Fahd Palace présidée par Macky Sall.

« Trafic d’influence »

Il a réussi à se placer dans le cercle des sommités en usant de trafic d’influence. Il exhibe ses photos avec de grandes personnalités. C’est le cas avec l’audience qu’il a eu au Palais de la république avec le chef du Bureau économique de Turquie à Dakar, lors de la visite d’Etat d’Erdogan à Dakar. Il a reçu, dans sa clinique sis aux HLM 5, le lutteur Rocky Balboa et son médecin. Il n’hésitait pas à mentionner un faux numéro de téléphone sur les contacts de ses cabinets médicaux. Il avait donné le numéro d’un maître d’Arabe établi à Touba. Il a réussi à nouer des partenariats avec des pharmacies françaises et même des hommes d’affaires turcs…

« Mondain » et « mégalomane »

Papy Samba aime la belle vie et adore les petites sorties et autres escapades dans les hôtels les plus huppés de Dakar et de la Petite Côte. Il parle toujours des affaires à coups de millions. il passe tout son temps à manger. C’est un homme fade, il n’a pas de femme et n’a pas de copine, témoigne un des proches.