L’hommage de Youssou Ndour à M. Ambroise Gomis

Moîse Ambroise Gomis est décédé aujourd’hui vers 05h du matin. Youssou Ndour se dit reconnaissant envers un grand professionnel.

« Un monument s’en est allé. Moise, un professionnel et Un MAÎTRE dans son art. Le morceau tube Djino est né de ton avis avisé. Tu me disais en écoutant juste la maquette que je devais amener en studio: « Youssou Jouer ko téye ». Pour la 1ère fois je jouais en live un morceau pas encore enregistré en studio », peut-on lire sur le compte facebook de l’artiste musicien et homme d’affaires.