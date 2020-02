L’homme mordu par le lion était ivre

L’agent des eaux et forêts en service au Parc de Hann comme guide des visiteurs, mordu par le lion était ivre au moment des faits. Selon des sources de Dakaractu, il risque d’être radié. En effet, le conservateur du parc a fait un rapport circonstancié et demandé une sanction à l’endroit de son agent qui devra être transféré au Directeur des eaux et forêts, le Colonel Baïdy Ba. Ce dernier devra, devant cette faute grave de l’agent, proposer sa radiation. Une mesure à laquelle le ministre de l’environnement Abdou Karim Sall ne devrait pas s’opposer.